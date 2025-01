Sofía Mulánovich tras quedar fuera de Tokio 2020: "Gracias por el cariño"

Luego de una digna competencia, Sofía Mulánovich le dijo adiós a Tokio 2020 tras caer en los octavos de final de Surf ante la norteamericana Carissa Moore. Nuestra compatriota logró conseguir un puntaje de 9.90, el cual fue superado por el 10.34 de la número 1 a nivel mundial. Ante ello, la deportista de 38 años no dudó en expresar su sentir tras afrontar por primera vez en su carrera unas Olimpiadas.

Asimismo, la deportista nacional no dudó en referirse a lo que fue su participación en estos octavos de final de Surf. Mulánovich sabe que tuvo un buen arranque ante la estadounidense, pero que las olas no estuvieron de su lado para poder deleitar sus dotes con la tabla.

"Estuvimos bastante cerca. Empecé bien, pero esa segunda ola estuvo fuera de sitio, me costó. Al final me caí y eso no pudo darme los puntos, pero así es. Así es el surfing. Para mí estar aquí es lo máximo", agregó.