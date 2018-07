Diego Armando Maradona criticó a Neymar por el horroroso Mundial que hizo

Diego Armando Maradona sigue generando polémica y da de qué hablar cada que dice algo. Esta vez, volvió a hablar de Neymar Júnior y de la selección de Brasil, pero no para criticar por los constantes ‘piscinazos’ del astro del PSG sino para referirse a la eliminación de la ‘Canarinha’ del Mundial Rusia 2018, algo que no se lo esperaba tan pronto.

“Brasil no tuvo el recambio emocional. Los brasileños estaban tan acostumbrados a empezar ganando que era ‘en cualquier momento cae el primer gol’. Pero primero llegó el de Bélgica y ahí no pudieron levantar cabeza. Me pareció justo el resultado”, fueron las primeras palabras de Maradona dando alguna razón por la que la ‘Canarinha’ no se pudo levantar y avanzar a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

PUEDES VER: Gabriel Jesus, el peor "9" de Brasil en la historia de los Mundiales

Luego habló de Neymar, ha generado bastante polémica al hablar sobre el referente que tiene Tité en su esquema. Dijo que el jugador hizo todo lo posible pero no pudo ante el poderío de Bélgica. “Él buscaba, pero creo que hubo una advertencia por parte de la FIFA. Por eso vimos a un Neymar increíblemente casi todo el partido sin hacer nada. Se habrá caído un par de veces cuando generalmente lo hace unas veinte”.

NO TE LO PIERDAS: Usan imagen de Neymar en publicidad contra emergencias falsas

Todo esto lo dijo en su programa que tiene, conocido como ‘De la Mano del Diez’. En la entrevista siguió hablando sobre los cuartos de final y se dio un tiempo de elogiar el buen juego que mostraron los ingleses sobre la selección de Suecia. Dijo que el mejor jugador que ha visto en esa selección inglesa es Raheem Sterling, el hombre de Manchester City que la está rompiendo, pero hasta el momento no ha podido anotar un gol.