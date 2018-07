Eden Hazard se despide del Chelsea y le hace 'ojitos' al Real Madrid

Eden Hazard después del partido que vencieron a Inglaterra dejó una tremenda bomba que romperá el corazón de los hinchas 'blue', siendo muy sincero y afirmando que todo lo que vivió dentro de Chelsea, ya no tiene porqué repetirse esta temporada.

Lo charló con un medio belga, de nombre 'Het Nieuwsblad', ahí 'El Duque' afirmó: “Estuve seis años muy buenos en Chelsea, tal vez es hora de otra cosa. Pero no soy el único que elige, el Chelsea tendrá que dar su bendición”.

Ante la pregunta que se le formuló sobre una cercanía con el Real Madrid, Eden no cerró la puerta a esta posibilidad, es más, abrió un portón para que entren las especulaciones: “No sé qué clubes informarán, pero ya sabes cuál es mi preferencia”.

“Si he jugado bien es porque el equipo me ha ayudado, el fútbol es un deporte de equipo, por eso jugamos, no he visto a nadie jugar por trofeos individuales. Si lo consigo estaré feliz y si no estaré igualmente feliz con mi torneo”. Cerrando así la nota con una mención honorable hacia su país.