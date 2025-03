¿Meta debe borrar perfiles que reproduzcan amenazas en Facebook e Instagram? Peruanos responden

Y si, bien estas nuevas medidas para Instagram y Facebook primero se aplicarán en Estados Unidos , es obvio y lógico que, más pronto que tarde, estás arribarán a países latinoamericanos , por lo que el Perú no será ajeno a esta realidad.

Del mismo, un 35 por ciento asegura haber presenciado en línea comentarios sobre el cada vez más frecuente "body shaming", que no es otra cosa que la acción de criticar y burlarse del aspecto físico de otra persona.

Otros datos no menores, son que el 25 por ciento presenció cyberbullying . No menos importante es que el 20 por ciento sufrió el hackeo de sus cuentas personales , el 16 por ciento denunció amenazas, el 11 por ciento fueron testigos de acoso online, otro 11 por ciento vio comprometida su información personal, un 6 por ciento se enteró que sus fotos fueron publicadas sin consentimiento .

Sin embargo, existe un 28 por ciento de encuestados peruanos que aseguraron no haberse topado con este tipo de contenido peligroso ni en Instagram ni en Facebook .

A diferencia de países anglosajones , en las latitudes latinoamericanas los servicios de Meta lideran entre los más usados y el Perú no es la excepción, ya que el 66 por ciento , por ejemplo, emplea WhatsApp como su aplicación de mensajería; en tanto que Facebook (pese a que ha quedado relegado en buena parte del mundo) cuenta con un 39 por ciento.

Sin embargo, la acción de Meta para dar solución a los problemas no ha sido lo que los peruanos esperaban de la compañía ¿Por qué? para ellos debemos tener en cuenta este dato que sale de la encuesta de Sherlock Communications: 58 por ciento de aseguró haber reportado un hecho de discriminación, fake news o discurso de odio .

Sin embargo, de estos, el 24 por ciento afirma que no recibieron una respuesta positiva de parte de Meta. A esto, un 13 por ciento alega que su reclamo fue ignorado, en tanto que el 21 por ciento revela que sus quejas llegaron a buen puerto y que la compañía tomó acciones. Un dato no menos importante es que un 7 por ciento cree que notificar estas faltas no servirá de nada.