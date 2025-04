Estos son los 5 smartphones que la IA recomienda NO COMPRAR por ningún motivo este 2025

El mercado de los celulares es tan grande que en la actualidad que mueve muchísimo dinero , así como una economía que se mueve alrededor de este segmento. Los dispositivos móviles son miles , pero hay que saber comprar para no encontrarnos con algunos que podrían decepcionarnos.

Precisamente, hemos consultado a la inteligencia artificial , las cual nos dio su opinión sincera acerca de los celulares que no recomienda comprar por nada del mundo este 2025 y los modelos que mencionó dejará con la boca abierta a más de uno.

"Este modelo presenta un rendimiento muy pobre, incapaz de mover con fluidez muchas aplicaciones y juegos actuales. Los usuarios reportan lentitud, problemas de fluidez, calentamiento y una batería que se descarga rápidamente a pesar de tener 5,000 mAh. Además, la calidad de la cámara, especialmente en condiciones de poca luz, es mediocre y la grabación de video no es adecuada para su precio. El cargador tampoco es eficiente y el software Hyper OS presenta inestabilidades frecuentes".

Motivos para no comprarlo:

Xiaomi Redmi Note 13 4G.

"Tiene un procesador muy limitado, con un puntaje en Antutu inferior a 200,000 puntos, lo que lo sitúa en la gama ultra baja. Esto provoca un rendimiento nefasto, con trabas incluso en aplicaciones básicas como Instagram, TikTok o WhatsApp. Los usuarios se quejan de la lentitud y mala experiencia general, por lo que no es recomendable ni siquiera para usuarios con necesidades básicas".

Motivos para no comprarlo:

Samsung A14 4G.

"Este teléfono tiene una pantalla de baja resolución (720p) y una densidad de píxeles muy baja (262 ppi), lo que da una experiencia visual pobre. Su procesador Helio G85 es insuficiente para mover aplicaciones básicas con fluidez, y su rendimiento general es muy bajo, con un puntaje en Antutu de solo 226,000 puntos. No es recomendable para nadie que busque un teléfono funcional".

Motivos para no comprarlo:

Samsung A05.

"Aunque el modelo 5G es recomendable, la versión 4G tiene un procesador Helio G99 que ofrece menos de la mitad del rendimiento del Snapdragon equivalente. Los usuarios notan que las aplicaciones tardan mucho en abrir, el teléfono se vuelve lento y el rendimiento general es decepcionante. No vale la pena comprar esta versión 4G".

Motivos para no comprarlo:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G.

"Aunque es un teléfono con componentes potentes, presenta problemas con la pantalla y el software. Los usuarios reportan que la pantalla no ha mejorado respecto a modelos anteriores y que el software puede ser inestable, con aplicaciones que fallan o se congelan. Además, la cámara no cumple con las expectativas para un dispositivo de su precio. Por estos motivos, no es recomendable frente a otras opciones de gama alta".