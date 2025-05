No van más: estos son los televisores que se quedan sin Netflix desde el 1 de junio de 2025

Si eres de las personas que tiene instalada la aplicación de Netflix en su televisor, presta mucha atención porque podrías verte perjudicado con la próxima actualización a partir del 1 de junio. Se supo que la empresa estará limitando la cantidad de televisores que podrán usar libremente el servicio de streaming.

De acuerdo a la información brindada por Netflix, este plan se pone en ejecución con el objetivo de mejorar el servicio para todos los usuarios que usen la aplicación a través de un Smart TV. Para ello, será necesario dejan algunos modelos atrás que no cumplan con los requisitos mínimos.

¿Qué televisores dejan de tener Netflix?

Los modelos de televisores que dejarán de tener disponible la aplicación de Netflix son los de la serie de Sony Bravia, donde figuran el KDL, XBR, 295 y el X95. Esto se debe a que no cuentan con un sustento técnico que garantice un óptimo rendimiento como la excelente memoria RAM, conexión segura y estable que ayuden a la calidad al momento de ver contenido multimedia.

Cabe destacar que la actualización no se debe a marcas, sino que se eligen por ser modelos muy antiguos y que no presenta la suficiente calidad técnicas para no afectar la navegación de los usuarios. Esto quiere decir que los televisores que tienen varios años no podrán adaptarse a una aplicación moderna como lo es Netflix.

Netflix no estará disponible en estos modelos de TV. | Foto: Captura

Para identificar si podrás seguir usando Netflix desde tu televisor, solo basta con que te dirijas a los ajustes de tu equipo y si el modelo es inferior al 2019, entonces es muy probable que deje de ser compatible con el servicio de streaming.