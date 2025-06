La mejor noticia para los hinchas de Sporting Cristal: así puedes activar el 'Modo Celeste' en WhatsApp

Si bien Sporting Cristal es uno de los equipos más emblemáticos del fútbol peruano, lo cierto es que tiene una mala racha en el Torneo Apertura de la Liga 1 y actualmente figura en el puesto 8 de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el equipo 'Celeste' tiene una gran hinchada, la cual está más que contenta, puesto que ahora en WhatsApp podrás activar el 'Modo Sporting Cristal' gracias a una aplicación gratuita llamada Nova Launcher.

Y es que Nova Launcher es una app GRATUITA con la que podrás cambiar el fondo de tus chats, el logo de WhatsApp y hasta la interfaz de tu teléfono Android. Lo mejor de todo es que no te costará nada y no infringirás ninguna norma de Meta, por lo que no habrá problema al hacerlo. Te dejamos el LINK para descargar la App en tu smartphone. Recuerda que si tienes un iPhone no podrás hacerlo.

¿Cómo activar el 'Modo Sporting Cristal' en WhatsApp? Pues bien, lo primero que debes hacer es descargar alguna imagen del equipo 'Celeste'. Puede ser un logo o emblema del cuadro deportivo o una instantánea del plantel de la temporada. Sería bueno que esta fotografía sea en PNG o sin fondo.

Finalmente deberás seguir estos simples pasos: