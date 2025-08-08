Este Motorola tiene lo que le falta al Samsung A56: batería 5000 mAh, procesador potente y almacenamiento infinito

Motorola es una empresa líder en el sector de smartphones y que ha lanzado diversos celulares inteligentes, pero el Motorola G75 es una caso especial por su gran potencia y ficha técnica completa. Este celular funciona todoterreno y es una alternativa recomendada para quienes buscan buen rendimiento y precio cómodo.

Teniendo en cuenta que el Samsung Galaxy A56 es un teléfono moderno y lanzado en el 2025, se esperaba que tenga componentes premium y marque una gran diferencia; sin embargo, esto no fue así. Si bien es cierto que el Samsung A56 tiene varios puntos a favor, el Motorola G75 le saca gran ventaja en la batería, así como en el precio. El modelo de Samsung tiene una mejor pantalla y rendimiento, pero si buscas un teléfono para uso diario y que cumpla, quizás tengas que pensar muy bien cuál será tu próxima compra.

Características del Motorola G75

Con una pantalla de 6,78 pulgadas en calidad fullHD+ y hasta 1000 nits, el Motorola G75 ofrece una potencia impresionante gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. A esto también hay que sumarle que cuenta la memoria RAM de 8 GB, lo que lo convierte en un dispositivo altamente poderoso. En cuanto a su almacenamiento, es de 256GB que se puede expandir a través de tarjetas microSD.

La batería de este potente Motorola G75 es una de las más duradera y recomendables, ya que tiene una capacidad de 5000 mAh que permite una carga rápida de 30W por cable.

A pesar de que las especificaciones internas son sumamente importantes para el rendimiento del dispositivo, también lo es la calidad fotográfica. Con este Moto G75 se contará con una calidad de lente trasero de 50 MP y gran angular de 8 MP, mientras que la frontal permite imágenes de 16 MP.

Por último, mencionar que también viene incluido con el sistema operativo Android 14 de fábrica y el sonido de altavoces es el estéreo Dolby Atmos.