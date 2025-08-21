Este iPhone tiene precio bajo y se lanzó en el 2025: tiene Apple Intelligence, 512GB y calidad de fotos cinematográfica

El lanzamiento del iPhone 17 es inminente y podría cambiar para siempre la forma en la que se ve a los dispositivos de Apple. Mientras se espera el Apple Event de septiembre, existe un teléfono que se ha convertido en el favorito del público por tener un precio accesible, ser ligero y tener pocos meses desde que salió al mercado.

Con tanta competencia en el rubro tecnológico, resulta difícil pensar que solamente uno tenga éxito rotundo; sin embargo, los iPhone siempre están por encima del resto. En este caso, estamos hablando del iPhone 16e, que tiene características suficientes para vencer a cualquier otro teléfono de alta calidad.

Características y cuánto cuesta el iPhone 16e

El iPhone 16e es considerado como un teléfono dentro de la gama media y que promete ofrecer una experiencia de navegación única y sensacional. Empezando por su diseño, que brinda una pantalla OLED de 6.10 pulgadas y una resolución fullHD. Los colores vibrantes y calidad visual están garantizadas al 100% desde el primer uso, pero uno de sus puntos en contra en cuando se tiene que enfrentar a una luz solar.

A pesar de ser un teléfono ligero, esto no quiere decir que no tenga los componentes suficientes para ofrecer un audio bueno. El iPhone 16e viene equipado con altavoces estéreo que incluyen tecnología Dolby Atmos y cancelación de ruido. Tanto en llamadas como al momento de disfrutar de contenido multimedia se podrá diferenciar la calidad.

Por otro lado, tenemos al hardware. Este dispositivo de Apple trabaja con el procesador Apple A18 de 3nn, 8 GB de RAM y se puede elegir el almacenamiento entre 128GB, 256GB o 512GB. Estas especificaciones de su ficha técnica hacen que ofrezca un rendimiento rápido y fluido, incluso para tareas más exigentes de rendimiento o incluso con aplicaciones.

Qué tan buena es la cámara y batería del iPhone 16e

El apartado de la cámara, Apple trabajó de manera especial con el iPhone 16e. La cámara principal es de 48 megapíxeles, mientras que el lente frontal es de 12 megapíxeles. Cabe resaltar que ambas cámaras ofrecen el sistema de estabilización óptica y la grabación de video se realiza en 4K.

La batería de este teléfono de gama media también se elaboró con dedicación especial, pero no es una de las más potentes que podrás encontrar. Tiene una capacidad de 3279 mAh y es compatible con una carga rápida de 25W.

El iPhone 16e se lanzó en febrero de 2025. | Foto: Captura

¿Es recomendable comprar el iPhone 16e en el 2025?

No se puede recomendar la compra del iPhone 16e, ya que cada teléfono cumple con los requisitos necesarios para adaptarse a un público en específico. Este iPhone no trabaja con MagSafe y no ofrece una variedad en cuanto a los estilos fotográficos que sí tienen otros iPhone. Existen otras mejores recomendaciones como el iPhone 15 Pro o esperar al lanzamiento del iPhone 17 para conocer sus características finales.