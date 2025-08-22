Ni el Samsung S25 Ultra supera a este Xiaomi: 1TB, cuádruple cámara trasera y batería dura más de un día entero

Samsung es considerada como una de las empresas referentes del sector tecnológico y su gran potencia así lo confirma. Esta vez se vio superado por el modelo de Xiaomi 14 Ultra, que demuestra tener mejor rendimiento, batería duradera y mucho más. La venta de dispositivos móviles incrementa cada vez más y esto también se debe al éxito de los smartphones de gama alta con características que incluyen el uso de la inteligencia artificial.

Las principales diferencias que se encuentran entre el poderoso Samsung S25 Ultra y el Xiaomi 14 Ultra es que el primero de ellos tiene mejor componentes en cuanto al rendimiento, pero la diferencia no es tan grande. Por la otra parte, tenemos a la batería más duradera y cámaras con mejor calidad de fotografía y video. Enfocándonos en el Xiaomi 14 Ultra, estos son algunos de los factores a tomar en cuenta.

Xiaomi 14 Ultra: características, procesador y almacenamiento

Lo que más se destaca del Xiaomi 14 Ultra es la cámara cuádruple con diferentes lentes para capturar imágenes de todo tipo gracias al sensor de Sony que tiene incluido. Para el formato de los selfies, la calidad no baja de 32 megapíxeles y en la grabación también se podrá disfrutar de la estabilización óptica.

Principal: 50MP

Telefoto: 50MP

Super telefoto: 50 MP

Gran angular: 50 MP

A pesar de no ser un teléfono ligero, este modelo de Xiaomi tiene un gran favoritismo por parte de los usuarios debido a otros componentes que lo convierten en el mejor. Como por ejemplo, trabaja con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, 16GB de RAM y solamente con esto ya tiene una ficha equilibrada. Si le sumamos que tiene disponible 1TB de almacenamiento, entonces, resulta aún mejor.

Xiaomi es una marca que supera a Samsung. | Foto: Captura

Al comprarlo, se tendrá que actualizar a la última versión de Android, ya que el Xiaomi 14 Ultra viene de fábrica con el Android. También tiene altavoces duales Dolby Atmos para garantizar una mejor experiencia de usuario.

Batería duradera

La capacidad de batería del Xiaomi 24 Ultra es de 5300 mAh, que es garantía de una poderosa autonomía y, en este caso, se asegura la duración de más de un día. En caso de necesitar energía, la carga rápida es de 90W.