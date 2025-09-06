El celular Motorola que pasa por encima al Xiaomi 14 Pro: precio bajo, procesador Snapdragon, 12 GB de RAM y 1TB de memoria

Las '3B' es uno de los aspectos que siempre se destaca con el Motorola G85, que también ofrece un rendimiento bastante poderoso para los usuarios que busquen un dispositivo móvil bastante resistente y que sus detalles sean lo suficientemente premium. Si quieres un teléfono rápido y que cumpla con todo lo que necesitas, entonces, este es el equipo que estas buscando.

A pesar de que tiene un año de lanzamiento, es sabido por los expertos que este equipo promete revolucionar la venta de celulares. No solamente con sus características vas a quedar sorprendido, sino también por su diseño y materiales usados para su construcción.

Una de las cosas más llamativas es la tasa de refresco de 120 Hz que hace posible disfrutar de los colores vibrantes y obtener imágenes más nítidas, sin importar la cantidad de iluminación del lugar.

Características del Motorola G85

Si la calidad de sonido es una de las especificaciones que más te llaman la atención, debes saber que se tiene con la tecnología Dolby Atmos. La pantalla del Motorola G85 está protegida por el Corning Gorilla Glass 5, que hace posible que no le afecten en gran medida los rayones o golpes.

Con un peso de apenas 173g, este Motorola G85 tiene equipado el procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, que hace posible tener un rendimiento espectacular y eficiencia bastante óptima. El rendimiento que brinda es gracias a la memoria RAM de 12 GB, pero también está disponible en 8GB. En cuanto al almacenamiento, trabaja con 128GB o también 256GB. Considera que es posible ingresar una tarjeta MicroSD que permite ampliar el almacenamiento en 1TB.

Motorola siempre ha sobresalido del resto por demostrar su gran potencia en cuanto a la batería. En esta oportunidad, el modelo Moto G85 está integrado con una capacidad de 5000 mAh y soporta una carga rápida de 30W. Esto te permitirá usar el teléfono sin interrupciones y disfrutar de una gran autonomía.

Finalmente, las cámaras no podían quedarse fuera de este análisis al contar con un sistema de cámara dual que está compuesta por un sensor principal de 50 MP, que permite capturar imágenes con bastante detalle. En cuanto a su lente gran angular, es de 8 MP y hace posible obtener fotos panorámicas con impresionantes resultados.