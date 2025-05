¿Se suspenderán las clases escolares este 14 de mayo por el paro? Conoce qué dijo Minedu

La ola de delincuencia y extorsión no cesa en nuestro país, por lo que nuevamente diversos gremios saldrán a las calles para exigir que el Gobierno de Dina Boluarte tome acciones drásticas ante esta difícil situación. Como en anteriores oportunidades, los padres de familia quieren saber qué sucederá con la realización de clases escolares en los centros educativos del país debido al paro nacional de este 14 de mayo.

¿Habrá clases escolares este 14 de mayo?

No es novedad que el Ministerio de Educación (Minedu) no se pronuncie respecto a la suspensión de clases presenciales en los colegios públicos y privados ante el riesgo que se expone por las protestas en Perú, por lo que a pocos días de la nueva manifestación, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial.

Minedu aún no se pronuncia sobre la realización de clases este 14 de mayo. | Composición: Líbero

Cabe destacar, que en más de una oportunidad, el ministro Morgan Quero ha sido criticado por la demora del comunicado sobre la realización de clases remotas debido a los paros de transportistas, que afectan de manera directa a los alumnos y docentes, ya que en esas fechas existe dificultad para movilizarse por la escasez de vehículos.

Universidades cancelaron clases presenciales

Sin embargo, los centros de estudios superiores, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Universidad de Lima, sí se han pronunciado al respecto, tomando la decisión de suspender sus clases presenciales el miércoles 14 de mayo de 2025, debido al paro nacional convocado por gremios de transportistas y otras organizaciones sociales.

Universidades anuncian clases remotas para este miércoles 14 de mayo.

"Con motivo del paro nacional anunciado para este miércoles 14 de mayo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha decidido tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad. Por tal motivo, informamos que todas las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual durante dicha jornada.", se lee en el comunicado de la UPCH.

Del mismo modo, la Pontificia Universidad Católica del Perú informó a la comunidad lo siguiente: "Ante el anuncio del paro nacional de transportistas convocado para el miércoles 14 de mayo, y considerando su impacto en la movilidad y seguridad de nuestra comunidad, informamos que ese día las actividades académicas se desarrollarán de manera remota a través de clases virtuales.".