¡Similar a Perú! Chile exige nuevo requisito obligatorio a vehículos para evitar multas

Desde el pasado 15 de mayo, entró en vigencia la ley de grabado de patentes en Chile, que implica que dueños de vehículos deban grabar su placa en los vidrios y espejos. Esta medida es similar al reciente acuerdo en Perú respecto al casco certificado y al uso obligatorio del chaleco con la matrícula impresa; sin embargo, en el país vecino, el objetivo es evitar que las piezas robadas sean vendidas en el mercado ilegal.

Del mismo modo, es importante señalar que en Chile se vive una situación similar a la de nuestro país, ya que los robos de motorizados están en aumento. Es así, que los conductores de autos y motos, deben atacar esta decisión que se establece en la Ley 21.601, caso contrario, recibirán una multa.

El grabado de patentes en vehículos es una medida de seguridad que entró en vigencia el 15 de mayo.

En caso no se cumpla con este requisito y el vehículo no tenga la patente grabada, no se aprobará la revisión técnica. Las multas que recibirán los conductores, van desde 1 hasta 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a aproximadamente $68.648 a $102.972 pesos chilenos.

Ley de grabado de patentes en Chile

Este nuevo requisito consiste en que los vehículos deben tener grabada su placa patente en al menos seis vidrios, parabrisas, luneta trasera y vidrios laterales, así como en los dos espejos laterales. En el caso de las motocicletas, la patente debe estar inscrita en todos sus espejos disponibles, según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

Asimismo, se informó que el grabado de la patente debe ser permanente, con letras mayúsculas de entre 7 y 10 milímetros de altura, y ubicarse en zonas visibles para facilitar la identificación del vehículo, respecto a la tipografía, debe ser de estilo normal, no cursiva ni negrita.

Por otro lado, algunos negocios especializados que brindan el servicio de grabado, precisaron que el costo varían entre $15.000 y $40.000 pesos chilenos, dependiendo del proveedor y la cantidad de superficies a grabar. Le recomendamos que se mantenga informado respecto a esta nueva exigencia para evitar sanciones y asegurar la legalidad de su circulación.