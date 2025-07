MEF confirma buena noticia para el sector público: incremento de sueldo, bono de S/100 y más

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Perú, ha anunciado algunas buenas noticias que beneficiarán al sector público, las cuales incluyen el pago de un subsidio valorizado en 100 soles y además la aprobación para el incremento de sueldo a los trabajadores correspondientes.

Después de la firma del Convenio colectivo centralizado 2025-2026, se confirmó una serie de medidas económicas que consisten en el aumento de 100 soles en las remuneraciones a partir del 2026, para todos los servidores de los regímenes laborales de los decretos legislativos 276, CAS, 728, Municipales y Penitenciarios.

Además de esto, los trabajadores estatales recibirán 100 soles como bono excepcional, bajo los regímenes del Decreto Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057, ley de servicio civil (Ley N° 30057), carrera especial pública penitenciaria (Ley N° 29709) y servicio diplomático (Ley N° 28091), de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Bono de 100 soles?

Se debe estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025

al 30 de junio de 2025 Tener un vínculo laboral a la fecha de pago del bono excepcional.

¿En qué consiste el Bono de 100 soles del MEF?

Se debe tener en cuenta que la subvención es de carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte del cálculo de beneficios laborales.

La tramitación para el pago del bono se iniciará en el mes de diciembre de 2025. En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta los siguientes requisitos.

¿Qué medidas se implementan en 2026?