¿Habrá feriado largo del 28 al 31 de agosto a nivel nacional? Esta es la última información de El Peruano

Cada año, los feriados generan expectativa y, en algunos casos, la posibilidad de un "feriado largo" que permite a los peruanos disfrutar de varios días consecutivos de descanso. En agosto de 2025, la atención está puesta en el sábado 30, día en que se conmemora el aniversario de Santa Rosa de Lima, una fecha festiva nacional en Perú. Sin embargo, muchas personas se preguntan si eso dará lugar a un puente o feriado largo que abarque desde el jueves 28 hasta el domingo 31 de agosto.

La expectativa sobre un feriado largo nace porque, habitualmente, cuando un feriado cae en sábado o domingo, el gobierno puede decretar que el día de descanso se traslade a un día laborable para facilitar a los trabajadores y estudiantes un período continuo de descanso. Esto no solo beneficia el descanso sino que también dinamiza el turismo interno y la economía en general. En este contexto, la incertidumbre sobre si ello se mantiene activa.

¿Será feriado largo del 28 al 31 de agosto de 2025?

El sábado 30 de agosto de 2025 corresponde al día feriado nacional por Santa Rosa de Lima. Sin embargo, según la legislación vigente y las prácticas habituales, cuando un feriado cae en sábado, no se traslada automáticamente al lunes siguiente. Por lo tanto, en principio, el lunes 1 de septiembre no sería considerado feriado, lo que significa que no se configuraría un feriado largo oficial desde el jueves 28 hasta el domingo 31.

Hasta la fecha de hoy, 20 de agosto de 2025, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no ha anunciado ninguna disposición especial para convertir esta fecha en un feriado largo, ni ha comunicado traslado del feriado del sábado 30 a otro día de la semana.

¿Podría confirmarse feriado largo en estas fechas?

Aunque no habrá feriado largo oficial, algunas personas pueden optar por tomarse días libres adicionales para aprovechar el fin de semana. Frente a esto, también se aconseja estar atentos a las disposiciones que puedan emitir las autoridades laborales o educativas para confirmar el calendario laboral.

No obstante, por el momento no está confirmado que se otorgue un feriado largo entre el 28 y 31 de agosto de 2025. El feriado por Santa Rosa de Lima se mantiene el fin de semana no se prevé traslado a otros días laborables. La población debe prepararse para unos días que transcurrirán con un feriado solo el sábado y retomarán actividades el lunes 1 de septiembre.