Pago de pensiones ONP | ¿Quiénes pueden cobrar hoy, viernes 5 de septiembre?

Con la llegada de septiembre, miles de jubilados afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) deben estar atentos: el pago de pensiones inicia este viernes 5 de septiembre de 2025. Para garantizar que cada persona reciba su pensión de forma ordenada y segura, se ha establecido un calendario escalonado según el régimen al que pertenece el pensionista y la inicial de su apellido paterno.

Este sistema garantiza que, desde los abonos en cuenta bancaria en entidades financieras como el Banco de la Nación o el acceso vía ventanillas y cajeros, hasta el servicio de pago a domicilio para quienes lo requieren, todo se realice sin problemas. A continuación, te indicamos quiénes cobran el 5 de septiembre y cómo se desarrollará el cronograma durante el mes.

¿Quiénes cobran desde el 5 de septiembre?

Este viernes 5 de septiembre podrán cobrar sus pensiones los beneficiarios del régimen general (Decreto Ley N.º 19990) cuyos apellidos paternos inician con las letras A, B o C. El abono se realizará en las cuentas bancarias habilitadas o mediante pago en agencias, cajeros y agentes autorizados.

Cronograma completo de pagos para septiembre 2025

Régimen general (Ley 19990)

A-C: Viernes 5 de septiembre

D-L: Lunes 8 de septiembre

M-Q: Martes 9 de septiembre

R-Z: Miércoles 10 de septiembre

Convenios internacionales (incluye Ley N.º 27803): Lunes 15 de septiembre

Pago a domicilio: Del viernes 12 al domingo 21 de septiembre

Otros regímenes previsionales (Decretos Ley 18846, 20530, pensiones por encargo; Leyes 30003 - pesqueros; 26790 - seguro complementario de trabajo de riesgo)

Abono en cuenta bancaria: Jueves 11 de septiembre

Pago a domicilio: Del viernes 14 al domingo 21 de septiembre

Modalidades de cobro

Abono en cuenta bancaria: Se realiza automáticamente en entidades como Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.Puedes retirar tu pensión en ventanilla o cajero presentando DNI; si el monto supera S/ 1,500, es recomendable usar la tarjeta Multired.

Pago a domicilio: Disponible para pensionistas que lo solicitaron por dificultades de desplazamiento. Asegúrate de estar en el domicilio entre las fechas asignadas.

Recomendaciones para pago de ONP