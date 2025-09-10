ÚLTIMO DÍA del cronograma de pagos del Banco de la Nación: ¿Qué jubilados de la ONP cobran pensión HOY, 10 de septiembre?
El cronograma de pago de ONP este septiembre 2025, termina HOY, 10 de septiembre, pero todavía quedan algunas fechas a tomar en cuenta para ciertos jubilados.
El miércoles 10 de septiembre de 2025 representa una fecha clave para los pensionistas afiliados al Decreto Ley N.º 19990, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pues ese día podrán acceder a su pensión mensual a través del Banco de la Nación.
El cronograma escalonado responde a la necesidad de evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ordenado y seguro en todo el país. En este mes, los pagos se realizan tanto mediante abono en cuentas bancarias como mediante entrega a domicilio, una modalidad que brinda mayor comodidad para quienes no pueden desplazarse.
Cronograma oficial de pagos de pensiones ONP - septiembre 2025
Pago en agencias según la inicial del apellido (Régimen 19990)
Los pensionistas afiliados al Decreto Ley N.º 19990, correspondiente al sistema más común de pensiones gestionado por la ONP, recibirán sus pagos según la letra inicial de su apellido paterno, conforme al siguiente calendario:
- Viernes 5 de septiembre: apellidos A – C
- Lunes 8 de septiembre: apellidos D – L
- Martes 9 de septiembre: apellidos M – Q
- Miércoles 10 de septiembre: apellidos R – Z
Es decir, si tu apellido paterno inicia con R, S, T, U, V, W, X, Y o Z, podrás cobrar tu pensión en una agencia del Banco de la Nación a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025.
Pago a domicilio (Régimen 19990)
Para quienes reciban su pensión en la modalidad de pago a domicilio, el cronograma es el siguiente: Desde el viernes 12 hasta el domingo 21 de septiembre.
Pagos para regímenes especiales (p. ej., Decreto Ley 20530, pensiones por encargo, sector pesquero, trabajo de riesgo)
- Abono en cuenta bancaria (u otra forma de depósito, según caso): jueves 11 de septiembre
- Pago a domicilio: desde domingo 14 hasta domingo 21 de septiembre
¿Qué se recomienda para el cobro de pensiones de ONP?
- Presentarte con tu DNI vigente.
- Si retiras montos mayores a S/1 500, utiliza tarjeta Multired para acceder al cajero y evitar conflictos
- Consulta el horario de atención: de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50