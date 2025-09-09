- Hoy:
Pago de pensiones HOY, 9 de septiembre: estos son los afiliados que podrán cobrar este martes
El pago de las pensiones de ONP inició hace unos días y miles de afiliados tienen la oportunidad de poder acceder a sus pagos correspondientes.
Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, se lleva a cabo el pago correspondiente al mes para un importante grupo de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) bajo el Decreto Ley N.º 19990. Por lo cual, miles de ciudadanos están a la expectativa de que se realice el depósito.
El sistema de pagos, organizado por el Banco de la Nación y otras entidades financieras asociadas, como BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, busca garantizar un cobro ordenado, seguro y eficiente. Este esquema también incluye modalidades como el abono en cuenta bancaria o el pago a domicilio, según las necesidades y características de cada afiliado.
¿Quiénes pueden cobrar hoy, martes 9 de septiembre?
Según el cronograma oficial:
Pensionistas del régimen general (Ley 19990) con apellido paterno que inicia con las letras M‑Q pueden acceder al cobro de su pensión hoy, martes 9 de septiembre.
Modalidades y detalles del pago
Abono en cuenta bancaria o retiro presencial
- El depósito se realiza automáticamente si tienes cuenta en el Banco de la Nación o en bancos afiliados.
- Puedes retirar tu pensión presentando tu DNI. Si el monto excede los S/ 1,500, se recomienda usar la tarjeta Multired para evitar contratiempos.
Pago a domicilio
- Disponible para quienes lo solicitaron previamente.
- Para el régimen general (Ley 19990), este servicio se realiza entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre.
- Otros regímenes (como los bajo Decreto Ley N.º 18846, 20530; pensiones por encargo; Leyes 30003 y 26790) tienen abonos bancarios programados para jueves 11 de septiembre, mientras que su pago a domicilio se realiza entre viernes 14 y domingo 21 de septiembre.
Cronograma de pagos ONP (Septiembre 2025)
- Apellidos A-C: Viernes 5 de septiembre
- Apellidos D‑L: Lunes 8 de septiembre
- Apellidos M‑Q: Hoy, martes 9 de septiembre
- Apellidos R‑Z: Miércoles 10 de septiembre
- Convenios internacionales (Ley 27803): Lunes 15 de septiembre
- Pago a domicilio (Ley 19990): Viernes 12 - domingo 21 de septiembre
Otros regímenes especiales
- Abono en cuenta bancaria: Jueves 11 de septiembre
- Pago a domicilio: Viernes 14 - domingo 21 de septiembre
Recomendaciones para los afiliados
- Verifica si tu apellido paterno está dentro del grupo M‑Q; hoy puedes cobrar.
- Si tienes cuenta en uno de los bancos afiliados, el depósito será automático. Solo necesitas tu DNI para retirar.
- Si el monto supera los S/ 1,500 S/, lleva tu tarjeta Multired.
- Si solicitaste el pago a domicilio, recuerda que este se realizará entre el 12 y el 21 de septiembre.
