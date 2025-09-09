Pago de pensiones HOY, 9 de septiembre: estos son los afiliados que podrán cobrar este martes

Hoy, martes 9 de septiembre de 2025, se lleva a cabo el pago correspondiente al mes para un importante grupo de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) bajo el Decreto Ley N.º 19990. Por lo cual, miles de ciudadanos están a la expectativa de que se realice el depósito.

El sistema de pagos, organizado por el Banco de la Nación y otras entidades financieras asociadas, como BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif, busca garantizar un cobro ordenado, seguro y eficiente. Este esquema también incluye modalidades como el abono en cuenta bancaria o el pago a domicilio, según las necesidades y características de cada afiliado.

¿Quiénes pueden cobrar hoy, martes 9 de septiembre?

Según el cronograma oficial:

Pensionistas del régimen general (Ley 19990) con apellido paterno que inicia con las letras M‑Q pueden acceder al cobro de su pensión hoy, martes 9 de septiembre.

Modalidades y detalles del pago

Abono en cuenta bancaria o retiro presencial

El depósito se realiza automáticamente si tienes cuenta en el Banco de la Nación o en bancos afiliados.

Puedes retirar tu pensión presentando tu DNI. Si el monto excede los S/ 1,500, se recomienda usar la tarjeta Multired para evitar contratiempos.

Pago a domicilio

Disponible para quienes lo solicitaron previamente.

Para el régimen general (Ley 19990), este servicio se realiza entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre.

Otros regímenes (como los bajo Decreto Ley N.º 18846, 20530; pensiones por encargo; Leyes 30003 y 26790) tienen abonos bancarios programados para jueves 11 de septiembre, mientras que su pago a domicilio se realiza entre viernes 14 y domingo 21 de septiembre.

Cronograma de pagos ONP (Septiembre 2025)

Apellidos A-C: Viernes 5 de septiembre

Apellidos D‑L: Lunes 8 de septiembre

Apellidos M‑Q: Hoy, martes 9 de septiembre

Apellidos R‑Z: Miércoles 10 de septiembre

Convenios internacionales (Ley 27803): Lunes 15 de septiembre

Pago a domicilio (Ley 19990): Viernes 12 - domingo 21 de septiembre

Otros regímenes especiales

Abono en cuenta bancaria: Jueves 11 de septiembre

Pago a domicilio: Viernes 14 - domingo 21 de septiembre

Recomendaciones para los afiliados