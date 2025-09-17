- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Bayern Munich vs Chelsea
- River vs Palmeiras
- Bolívar vs Atlético Mineiro
- Universitario
- Retiro AFP
Más de 10 mil panes con chicharrón GRATIS este 19 de septiembre: ¿En qué distrito se entregarán?
El pan con chicharrón ha triunfado en el Mundial de Desayunos y este viernes estará como protagonista en una importante celebración.
El pan con chicharrón, ese clásico sánguche peruano compuesto por chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla dentro de pan francés, ha logrado algo inusual pero celebrado con orgullo nacional: ganó el Mundial de Desayunos, un torneo virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.
Este triunfo no solo revalida uno de los desayunos más populares del Perú, sino que ha generado una ola de celebraciones y actividades por todo el país, como concursos, ferias gastronómicas, días nacionales del pan con chicharrón y, como es el caso, jornadas de reparto gratuito.
En ese contexto de orgullo nacional y cultura gastronómica viva, la Municipalidad de La Victoria organiza para este viernes 19 de septiembre de 2025 una fiesta especial: con motivo del primer aniversario de la recuperación del Centro Comercial Parque Cánepa, Y se repartirán más de 10.000 panes con chicharrón gratuitos para la ciudadanía, en señal de celebración.
Reparto de panes con chicharrón en Parque Cánepa
- Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025
- Hora de inicio: Desde las 8:00 a. m.
- Lugar: Centro Comercial Parque Cánepa, en el distrito de La Victoria, Lima.
- Cantidad de panes con chicharrón: Se repartirán más de 10.000 panes de manera gratuita entre los asistentes. En algunas versiones se ha mencionado que podrían ser hasta 15.000.
¿Qué habrá además del reparto de panes?
Junto con la entrega gratuita, el evento ofrecerá:
- Un pasacalle que recorrerá la cuadra 12 del jirón Agustín Gamarra, avanzando por avenidas Jaime Bausate y Meza y Antonio Bazo, hasta culminar en el Parque El Emprendedor.
- Presentaciones artísticas, comparsas, bailes, espectáculos culturales, y desfile de comerciantes.
- Actividades festivas de integración, para vecinos, comerciantes y visitantes, celebrando el embellecimiento, modernización y recuperación urbana del emporio Gamarra / Parque Cánepa.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50