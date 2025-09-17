Más de 10 mil panes con chicharrón GRATIS este 19 de septiembre: ¿En qué distrito se entregarán?

El pan con chicharrón, ese clásico sánguche peruano compuesto por chicharrón de cerdo, camote frito y salsa criolla dentro de pan francés, ha logrado algo inusual pero celebrado con orgullo nacional: ganó el Mundial de Desayunos, un torneo virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Este triunfo no solo revalida uno de los desayunos más populares del Perú, sino que ha generado una ola de celebraciones y actividades por todo el país, como concursos, ferias gastronómicas, días nacionales del pan con chicharrón y, como es el caso, jornadas de reparto gratuito.

En ese contexto de orgullo nacional y cultura gastronómica viva, la Municipalidad de La Victoria organiza para este viernes 19 de septiembre de 2025 una fiesta especial: con motivo del primer aniversario de la recuperación del Centro Comercial Parque Cánepa, Y se repartirán más de 10.000 panes con chicharrón gratuitos para la ciudadanía, en señal de celebración.

Reparto de panes con chicharrón en Parque Cánepa

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Hora de inicio: Desde las 8:00 a. m.

Lugar: Centro Comercial Parque Cánepa, en el distrito de La Victoria, Lima.

Cantidad de panes con chicharrón: Se repartirán más de 10.000 panes de manera gratuita entre los asistentes. En algunas versiones se ha mencionado que podrían ser hasta 15.000.

¿Qué habrá además del reparto de panes?

Junto con la entrega gratuita, el evento ofrecerá: