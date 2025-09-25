0
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
Barcelona vs Oviedo por LaLiga

La Victoria transmitirá en pantalla gigante el Alianza Lima vs U de Chile completamente gratis: conoce el lugar

Una buena noticia se acaba de confirmar para los hinchas de Alianza Lima y es que, la Municipalidad de La Victoria colocará pantalla gigante para ver el duelo.

Angie De La Cruz
Mira GRATIS el partido Alianza Lima vs U. de Chile: Municipalidad de La Victoria colocará pantalla gigante
Mira GRATIS el partido Alianza Lima vs U. de Chile: Municipalidad de La Victoria colocará pantalla gigante | Composición: Líbero/ Instagram
Alianza Lima se enfrentará a la Universidad de Chile este jueves 25 de septiembre por cuartos de final de la Copa Sudamericana y todos los hinchas del cuadro blanquiazul están emocionados por lo que será este duelo decisivo para seguir soñando con la siguiente fase. Previo a ello, la Municipalidad de La Victoria colocará una pantalla gigante para disfrutar de este partido gratis.

Los hinchas del cuadro íntimo podrán disfrutar de este nuevo proyecto en honor a la historia del club.

PUEDES VER: Municipalidad de La Victoria anuncia buena noticia para hinchas de Alianza Lima: inicia importante proyecto

Mira GRATIS el Alianza Lima vs U. de Chile por pantalla gigante

Esta noticia generó gran alegría entre la afición íntima y vecinos de La Victoria, quienes podrán ver este encuentro del club de sus amores sin costo alguno o complicación. Cabe señalar que el choque entre Alianza Lima vs U de Chile se transmitirá por DSports (anteriormente Directv) y no por ESPN / Disney+.

De acuerdo a la información brindada por la entidad edil, la pantalla gigante para ver el duelo entre Alianza Lima vs U de Chile por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se ubicará en la Plaza Manco Cápac desde las 6:00 p.m., como parte del evento llamado "Festi Fútbol Íntimo".

Alianza Lima

Alianza Lima se medirá ante el cuadro chileno por el partido de vuelta por la Sudamericana.

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY

Puedes ver Alianza Lima vs Universidad de Chile mediante diversas plataformas. Recuerda que ESPN / Disney+ no tendrán los derechos para este partido, según la programación oficial de la CONMEBOL.

  • DSports (canal 610 y 1610 HD en DirecTV)
  • En streaming, por la app/plataforma DGO (versión de DSports)
  • ESPN2 también aparece en algunos listados como canal que transmitiría el partido en Sudamérica

¿A qué hora juega HOY Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido Alianza Lima vs U. de Chile está programado para hoy a las 7:30 p.m. (hora de Perú). El duelo se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo y que tiene la capacidad para 18.750 aficionados.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

