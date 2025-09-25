La Victoria transmitirá en pantalla gigante el Alianza Lima vs U de Chile completamente gratis: conoce el lugar

Alianza Lima se enfrentará a la Universidad de Chile este jueves 25 de septiembre por cuartos de final de la Copa Sudamericana y todos los hinchas del cuadro blanquiazul están emocionados por lo que será este duelo decisivo para seguir soñando con la siguiente fase. Previo a ello, la Municipalidad de La Victoria colocará una pantalla gigante para disfrutar de este partido gratis.

Mira GRATIS el Alianza Lima vs U. de Chile por pantalla gigante

Esta noticia generó gran alegría entre la afición íntima y vecinos de La Victoria, quienes podrán ver este encuentro del club de sus amores sin costo alguno o complicación. Cabe señalar que el choque entre Alianza Lima vs U de Chile se transmitirá por DSports (anteriormente Directv) y no por ESPN / Disney+.

De acuerdo a la información brindada por la entidad edil, la pantalla gigante para ver el duelo entre Alianza Lima vs U de Chile por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se ubicará en la Plaza Manco Cápac desde las 6:00 p.m., como parte del evento llamado "Festi Fútbol Íntimo".

Alianza Lima se medirá ante el cuadro chileno por el partido de vuelta por la Sudamericana.

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY

Puedes ver Alianza Lima vs Universidad de Chile mediante diversas plataformas. Recuerda que ESPN / Disney+ no tendrán los derechos para este partido, según la programación oficial de la CONMEBOL.

DSports (canal 610 y 1610 HD en DirecTV)

(canal 610 y 1610 HD en DirecTV) En streaming, por la app/plataforma DGO (versión de DSports)

(versión de DSports) ESPN2 también aparece en algunos listados como canal que transmitiría el partido en Sudamérica

¿A qué hora juega HOY Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido Alianza Lima vs U. de Chile está programado para hoy a las 7:30 p.m. (hora de Perú). El duelo se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo y que tiene la capacidad para 18.750 aficionados.