0
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

Día Internacional de la Niña 2025: ¿Cuándo es y por qué se celebra?

Conoce AQUÍ cuándo es el Día Internacional de la Niña 2025. Celebra este fecha compartiendo las mejores frases e imágenes a tus seres queridos.

Roxana Aliaga
El Día Internacional de la Niña se celebra el 11 de octubre.
El Día Internacional de la Niña se celebra el 11 de octubre. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

El Día Internacional de la Niña es una de las efemérides más importante del mes de octubre. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011 y se conmemoró por primera vez en 2012. Cada año, la ONU y sus agencias, como UNICEF y ONU Mujeres, eligen un tema para la conmemoración.

Los trabajadores de Piura y Moquegua acceden a un día no laborable.

PUEDES VER: El 13 y 14 de octubre no se trabaja en Perú: ¿quiénes se beneficiarán con los feriados?

¿Cuándo es el Día Internacional de la Niña?

El Día Internacional de la Niña se celebra todos los 11 de octubre de cada año y su principal objetivo es reconocer los derechos de las niñas de todo el mundo. Además, se busca concientizar sobre los desafíos específicos que enfrenta este género.

Frases por el Día de la Niña

A continuación, podrás conocer las mejores frases por el Día de la Niña para compartirlas con tus seres queridos y niñas.

  • ¡Feliz Día Internacional de la Niña! Que tu fuerza, inteligencia y potencial te lleven a alcanzar todas tus metas
  • Las niñas son líderes, soñadoras y agentes de cambio. Con su energía y creatividad, transforman el mundo. ¡Feliz día!
  • Empoderemos, eduquemos y elevemos a cada niña. Ellas son las verdaderas impulsoras del cambio del mañana
  • Cada niña merece igualdad, oportunidades y dignidad. Juntos, comprometámonos a construir un mundo mejor para todas ellas
  • Una niña es un tesoro, una chispa de esperanza para un futuro mejor
  • Que cada niña tenga la oportunidad de soñar en grande, romper barreras y alcanzar las estrellas

Imágenes del Día Internacional de la Niña

Revisa las mejores imágenes del Día Internacional de la Niña y celebra el gran valor que tiene este género en el mundo.

Imagen para celebrar el Día Internacional de la Niña<br>

Imagen para celebrar el Día Internacional de la Niña

dia internacional de las niñas

En el día de las niñas se busca celebrar su valor.

dia internacional de las niñas

Este 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025: ¿Qué falta para su aprobación y cuánto dinero se podría desembolsar?

  2. El Pozo Millonario reventó en La Tinka: este es el impensado monto que se le descontará al ganador

  3. Solicitud de retiro AFP 2025: sin estos documentos claves no podrás acceder hasta S/ 21,400

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano