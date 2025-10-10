Día Internacional de la Niña 2025: ¿Cuándo es y por qué se celebra?

El Día Internacional de la Niña es una de las efemérides más importante del mes de octubre. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011 y se conmemoró por primera vez en 2012. Cada año, la ONU y sus agencias, como UNICEF y ONU Mujeres, eligen un tema para la conmemoración.

¿Cuándo es el Día Internacional de la Niña?

El Día Internacional de la Niña se celebra todos los 11 de octubre de cada año y su principal objetivo es reconocer los derechos de las niñas de todo el mundo. Además, se busca concientizar sobre los desafíos específicos que enfrenta este género.

Frases por el Día de la Niña

A continuación, podrás conocer las mejores frases por el Día de la Niña para compartirlas con tus seres queridos y niñas.

¡Feliz Día Internacional de la Niña! Que tu fuerza, inteligencia y potencial te lleven a alcanzar todas tus metas

Las niñas son líderes, soñadoras y agentes de cambio. Con su energía y creatividad, transforman el mundo. ¡Feliz día!

Empoderemos, eduquemos y elevemos a cada niña. Ellas son las verdaderas impulsoras del cambio del mañana

Cada niña merece igualdad, oportunidades y dignidad. Juntos, comprometámonos a construir un mundo mejor para todas ellas

Una niña es un tesoro, una chispa de esperanza para un futuro mejor

Que cada niña tenga la oportunidad de soñar en grande, romper barreras y alcanzar las estrellas

Imágenes del Día Internacional de la Niña

Revisa las mejores imágenes del Día Internacional de la Niña y celebra el gran valor que tiene este género en el mundo.

Imagen para celebrar el Día Internacional de la Niña



En el día de las niñas se busca celebrar su valor.