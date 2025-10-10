- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Francia vs Azerbaiyán
- El Salvador vs Panamá
- Japón vs Paraguay
- Corea del Sur vs Brasil
- Uruguay vs República
- Bolivia vs Jordania
- Perú vs Chile
- Argentina vs Venezuela
- EE. UU. vs Ecuador
- Minedu
Día Internacional de la Niña 2025: ¿Cuándo es y por qué se celebra?
Conoce AQUÍ cuándo es el Día Internacional de la Niña 2025. Celebra este fecha compartiendo las mejores frases e imágenes a tus seres queridos.
El Día Internacional de la Niña es una de las efemérides más importante del mes de octubre. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011 y se conmemoró por primera vez en 2012. Cada año, la ONU y sus agencias, como UNICEF y ONU Mujeres, eligen un tema para la conmemoración.
¿Cuándo es el Día Internacional de la Niña?
El Día Internacional de la Niña se celebra todos los 11 de octubre de cada año y su principal objetivo es reconocer los derechos de las niñas de todo el mundo. Además, se busca concientizar sobre los desafíos específicos que enfrenta este género.
Frases por el Día de la Niña
A continuación, podrás conocer las mejores frases por el Día de la Niña para compartirlas con tus seres queridos y niñas.
- ¡Feliz Día Internacional de la Niña! Que tu fuerza, inteligencia y potencial te lleven a alcanzar todas tus metas
- Las niñas son líderes, soñadoras y agentes de cambio. Con su energía y creatividad, transforman el mundo. ¡Feliz día!
- Empoderemos, eduquemos y elevemos a cada niña. Ellas son las verdaderas impulsoras del cambio del mañana
- Cada niña merece igualdad, oportunidades y dignidad. Juntos, comprometámonos a construir un mundo mejor para todas ellas
- Una niña es un tesoro, una chispa de esperanza para un futuro mejor
- Que cada niña tenga la oportunidad de soñar en grande, romper barreras y alcanzar las estrellas
Imágenes del Día Internacional de la Niña
Revisa las mejores imágenes del Día Internacional de la Niña y celebra el gran valor que tiene este género en el mundo.
Imagen para celebrar el Día Internacional de la Niña
En el día de las niñas se busca celebrar su valor.
Este 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50