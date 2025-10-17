¿El 18 de octubre es feriado o día no laborable? Conoce qué señala El Peruano

Gran parte de la población ha logrado acceder a diversos feriados y días no laborables este 2025. Sin embargo, en lo que va del año, el Congreso de la República agregó nuevas fechas, por ello, diversos ciudadanos buscan conocer si el sábado 18 de octubre es considerado un día libre adicional.

¿El 18 de octubre es feriado o día no laborable?

De acuerdo a la página web del Estado peruano, el sábado 18 de octubre no es feriado ni día no laborable. Esto quiere decir que los ciudadanos deberán trabajar con total normalidad en el horario establecido por la entidad pública o privada.

De acuerdo al calendario de feriados y días no laborables, actualmente restan 6 días libres, uno de ellos, es solo para los trabajadores de instituciones públicas. A continuación, te diremos cuáles, son.

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

El 18 de octubre no es feriado.

Nuevo feriado en octubre: ¿Cuándo sería?

El congresista Idelso Manuel García Correa, integrante de Alianza para el Progreso, dio a conocer que el feriado sería este 13 de octubre y comenzaría a correr desde el 2026. La medida busca conmemorar al Señor Cautivo de Ayabaca a nivel nacional, ya que actualmente esta festividad solo se celebra en Piura.

"Promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú", puntualizó el parlamentario. Si la medida se aprueba, se modificará el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713.