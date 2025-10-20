- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
¿Cuándo iniciará el estado de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe tras ola de criminalidad
Miles de ciudadanos en el Perú se preguntan por lo que sucederá ahora que Lima Metropolitana se declarará en estado de emergencia por motivo de la ola delincuencial.
Lima Metropolitana enfrenta un escenario de creciente inseguridad: asesinatos por "cupos", extorsiones que afectan desde pequeños comerciantes hasta conductores de transporte urbano, bandas que actúan con exceso de violencia, sicariato, amenazas, todo ello en un clima de gran reocupación ciudadana.
PUEDES VER: Municipalidad de Comas sorprende con gran megaobra: vecinos disfrutarán de pistas y veredas nuevas
Ante este contexto, el Ejecutivo, encabezado por el presidente interino José Jerí y el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, ha anunciado la futura declaratoria de un estado de emergencia para la capital.
La medida busca dotar de herramientas legales y operativas extraordinarias para que la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, intervenga con mayor eficacia ante la criminalidad organizada, la extorsión y las muertes vinculadas al crimen. Lo que se proyecta ahora es una medida de carácter más amplio que abarcaría toda Lima Metropolitana.
Lima Metropolitana anuncia que aplicará estado de emergencia en pocos días / FOTO: Difusión
Hasta hoy, 20 de octubre, los detalles aún no están completamente claros, pues no hay una fecha exacta de inicio publicada, ni se conoce aún el paquete completo de medidas ni los distritos exactos que abarcará, aunque el anuncio institucional ya se ha realizado. AQUÍ te contamos lo que hasta ahora se sabe, los elementos claves, las razones del contexto y lo que viene.
¿Por qué se dará este estado de emergencia?
- Se registran numerosas extorsiones a transportistas y pequeños negocios, y al menos 180 conductores de autobuses han sido asesinados este año por negarse a pagar cupos.
- La criminalidad violenta ha ganado terreno en Lima, con bandas que actúan impunemente, sicariato usando motos, asesinatos a bordo de vehículos, hasta ataques contra figuras públicas o músicos.
- Las autoridades reconocen que la delincuencia ya no se limita a escenarios tradicionales o nocturnos, sino que es generalizada, lo que exige una respuesta de excepción.
- La ciudadanía demanda una reacción mucho más fuerte del Estado: patrullaje masivo, presencia militar en apoyo policial, restricciones puntuales, control de motos, y medidas que generen disuasión.
¿Qué se sabe hasta hoy, 20 de octubre de 2025 acerca del estado de emergencia en Lima Metropolitana?
El primer ministro Álvarez confirmó que el Gobierno "declarará en las próximas horas el estado de emergencia en Lima Metropolitana". Además, se indicó que el decreto incluirá "un paquete completo de medidas que será sometido al análisis técnico" para enfrentar la criminalidad.
¿Cuándo empieza el estado de emergencia en Lima Metropolitana ?
Hasta el momento no se ha publicado una fecha exacta de inicio del estado de emergencia para toda Lima Metropolitana. Las autoridades han señalado "próximamente" sin detallar día ni hora. Por tanto, se entiende que la medida está en fase final de aprobación o de redacción del decreto correspondiente.
Estado de emergencia ante la ola de extorsiones y asesinatos por cupos
La medida anunciada cobra mayor importancia en un contexto donde:
- Las mafias de extorsión ya operan con violencia extrema: por ejemplo, conductores de autobuses asesinados por negarse a pagar cupos.
- Los métodos criminales han cambiado: motos, sicarios, ataques nocturnos o incluso diurnos, sin importar zona o hora. Este escenario exige una respuesta extraordinaria.
- El sentimiento ciudadano es de "zona sin control", lo que incrementa la presión sobre el Gobierno para actuar con rapidez y contundencia.
- 1
¿Confirman la extensión de vacaciones escolares del 20 al 24 de octubre a nivel nacional? Esto indica Minedu
- 2
Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público: vecinos disfrutarán de moderna obra
- 3
Trámite de DNI electrónico gratis este 20 de octubre: conoce dónde y lista de servicios disponibles
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50