¿Cuándo iniciará el estado de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe tras ola de criminalidad

Lima Metropolitana enfrenta un escenario de creciente inseguridad: asesinatos por "cupos", extorsiones que afectan desde pequeños comerciantes hasta conductores de transporte urbano, bandas que actúan con exceso de violencia, sicariato, amenazas, todo ello en un clima de gran reocupación ciudadana.

Ante este contexto, el Ejecutivo, encabezado por el presidente interino José Jerí y el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, ha anunciado la futura declaratoria de un estado de emergencia para la capital.

La medida busca dotar de herramientas legales y operativas extraordinarias para que la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, intervenga con mayor eficacia ante la criminalidad organizada, la extorsión y las muertes vinculadas al crimen. Lo que se proyecta ahora es una medida de carácter más amplio que abarcaría toda Lima Metropolitana.

Lima Metropolitana anuncia que aplicará estado de emergencia en pocos días / FOTO: Difusión

Hasta hoy, 20 de octubre, los detalles aún no están completamente claros, pues no hay una fecha exacta de inicio publicada, ni se conoce aún el paquete completo de medidas ni los distritos exactos que abarcará, aunque el anuncio institucional ya se ha realizado. AQUÍ te contamos lo que hasta ahora se sabe, los elementos claves, las razones del contexto y lo que viene.

¿Por qué se dará este estado de emergencia?

Se registran numerosas extorsiones a transportistas y pequeños negocios, y al menos 180 conductores de autobuses han sido asesinados este año por negarse a pagar cupos.

La criminalidad violenta ha ganado terreno en Lima, con bandas que actúan impunemente, sicariato usando motos, asesinatos a bordo de vehículos, hasta ataques contra figuras públicas o músicos.

Las autoridades reconocen que la delincuencia ya no se limita a escenarios tradicionales o nocturnos, sino que es generalizada, lo que exige una respuesta de excepción.

La ciudadanía demanda una reacción mucho más fuerte del Estado: patrullaje masivo, presencia militar en apoyo policial, restricciones puntuales, control de motos, y medidas que generen disuasión.

¿Qué se sabe hasta hoy, 20 de octubre de 2025 acerca del estado de emergencia en Lima Metropolitana?

El primer ministro Álvarez confirmó que el Gobierno "declarará en las próximas horas el estado de emergencia en Lima Metropolitana". Además, se indicó que el decreto incluirá "un paquete completo de medidas que será sometido al análisis técnico" para enfrentar la criminalidad.

¿Cuándo empieza el estado de emergencia en Lima Metropolitana ?

Hasta el momento no se ha publicado una fecha exacta de inicio del estado de emergencia para toda Lima Metropolitana. Las autoridades han señalado "próximamente" sin detallar día ni hora. Por tanto, se entiende que la medida está en fase final de aprobación o de redacción del decreto correspondiente.

Estado de emergencia ante la ola de extorsiones y asesinatos por cupos

La medida anunciada cobra mayor importancia en un contexto donde: