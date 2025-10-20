- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Universitario vs Ayacucho
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Frases del Día Mundial del Ahorro de Energía: los mejores mensajes para concientizar su cuidado
Revisa las mejores frases e imágenes por el Día Mundial del Ahorro de Energía y concientiza a tus amigos o seres queridos.
El Día Mundial del Ahorro de Energía se celebra cada 21 de octubre y tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de hacer uso responsable y eficiente de la energía. Esta iniciativa se estableció en el 2012 por el Foro Mundial de Energía.
Si quieres enviarle una frase o imagen a tus amigos y seres queridos sobre la concientización de esta energía, entonces tienes que revisar las próximas líneas de la nota.
Frases del Día Mundial del Ahorro de Energía
Frases de impacto y concientización
- Ahorra energía, asegura tu futuro.
- La energía ahorrada es energía producida.
- Sé brillante, apaga la luz.
- El mayor peligro para nuestro planeta es creer que alguien más lo salvará.
- La eficiencia energética es la mejor política.
- Pequeños cambios, gran diferencia. Ahorrar energía es el primer paso.
- Nuestro futuro depende de la energía que ahorramos hoy.
Frases motivacionales
- Piensa. Actúa. Ahorra.
- Reduce, reutiliza y recicla: tres pasos para salvar nuestro planeta.
- Tú tienes el poder de marcar la diferencia. Ahorra energía.
- Ahorra energía, siente la energía.
- Apaga y sigue adelante.
Frases cortas y directas
- ¡Conectado o desconectado!
- Conserva hoy, sonríe mañana.
- Apaga los aparatos y recarga el planeta.
- Consume menos, preserva más.
- Frases con un enfoque personal
- La eficiencia energética empieza en casa.
- Un consumo responsable beneficia a tu bolsillo y al planeta.
- Elige un futuro sostenible. Elige el ahorro.
- Si realmente piensas que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero.
Imágenes del Día Mundial del Ahorro de Energía
Mensaje por el Día Mundial del Ahorro de Energía.
Comparte esta imagen por el Día Mundial del Ahorro de Energía.
Esta es la mejor frase del Día Mundial del Ahorro de Energía.
Comparte este mensaje por el Día Mundial del Ahorro de Energía.
- 1
App del Banco de la Nación se cayó HOY: usuarios presentan problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia
- 2
¿Se suspenden las clases escolares este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu
- 3
¿Cuándo iniciará el estado de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe tras ola de criminalidad
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50