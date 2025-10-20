Rústica cierra temporalmente sus restaurantes a nivel nacional este 20 de octubre: conoce el motivo

Rústica se ha convertido en una de las mejores opciones al momento de buscar ofertas gastronómicas con entretenimiento. Para sorpresa de sus clientes, informó mediante sus redes sociales, que este lunes 20 de octubre cerrará sus locales a nivel nacional, por lo que si pensabas asistir, toma tus precauciones.

Los horarios de los restaurantes Rústica varían según la ubicación, pero la mayoría cierra entre las 11:00 p. m. hasta la madrugada, pero hoy solo atenderá hasta las 9 de la noche, debido a una importante celebración en todas sus sedes del Perú. Conoce más detalles respecto a esta situación.

Comunicado de Rústica sobre el cierre de sus sedes por celebración.

Mediante un comunicado, la cadena de restaurante precisó que: "Estimado cliente: Este lunes 20 tenemos una celebración importante junto a todos nuestros colaboradores. Por este motivo, la atención en todos nuestros locales será hasta las 9 p.m. Te esperamos el martes 21 desde el mediodía".

¿Qué servicios ofrece Rústica en Perú?

Rústica brinda servicios gastronómicos desde su fundación. Comenzó como un restaurante centrado en pizzas y pastas, pero con el paso de los años amplió su carta para incluir parrillas, platos criollos e internacionales, buffet y una variedad de "piqueos" para compartir. Además de la carta estándar, ofrece servicio de buffet criollo e internacional.

Una de las características distintivas de Rústica es que no solo es un restaurante, sino también un espacio de entretenimiento. Ofrece bar, discoteca, pista de baile, DJ, karaoke y shows, todo dentro del mismo local. Así, la experiencia trasciende la comida: los clientes pueden quedarse después de cenar a disfrutar de música, copas y ambiente nocturno.