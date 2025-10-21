Retiro de AFP 2025: ¿Quiénes pueden registrar la solicitud este 22 y 23 de octubre?

El 21 de octubre de 2025 marcó el inicio del proceso para solicitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT, equivalentes a aproximadamente S/21.400, de los fondos de pensiones administrados por las AFP en Perú. Este retiro está regulado por la Ley N° 32445 y es de carácter facultativo, es decir, los afiliados pueden decidir si lo solicitan o no.

El proceso de solicitud se organiza según el último dígito del DNI de cada afiliado, con el objetivo de evitar la saturación de los canales de atención y garantizar una atención más ordenada. Si tu DNI termina en 0, te corresponde registrar tu solicitud en las siguientes fechas:

22 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025

20 de noviembre de 2025 (fecha adicional para quienes no pudieron hacerlo en las fechas anteriores)

Es importante destacar que, si no puedes realizar la solicitud en estas fechas, existe una ventana libre de registro que se extenderá desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026. Durante este periodo, cualquier afiliado podrá presentar su solicitud sin importar el último dígito de su DNI.

El retiro de AFP ya inició con sus solicitudes desde el pasado 20 de octubre / FOTO: Difusión

¿Quiénes pueden solicitar el retiro?

El retiro está dirigido a:

Afiliados activos al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Exafiliados que no hayan recibido el Bono de Reconocimiento ni iniciado el trámite de migración a una AFP.

que no hayan recibido el Bono de Reconocimiento ni iniciado el trámite de migración a una AFP. Afiliados que no estén percibiendo una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivencia.

Si cumples con estos requisitos, puedes proceder a registrar tu solicitud en las fechas asignadas según el último dígito de tu DNI.

¿Cómo realizar la solicitud?

La solicitud puede realizarse de manera virtual o presencial:

Virtualmente : Accediendo a la plataforma de la AFP en la que estás afiliado. Las principales AFP en Perú son:

: Accediendo a la plataforma de la AFP en la que estás afiliado. Las principales AFP en Perú son: AFP Habitat

AFP Integra

AFP Profuturo

AFP Prima

Presencialmente: Acudiendo a las agencias de la AFP correspondiente.

Para realizar la solicitud, necesitarás:

DNI vigente .

. Cuenta bancaria personal a tu nombre (para el depósito del retiro).

a tu nombre (para el depósito del retiro). Contraseña activa de la plataforma de tu AFP.

¿Cuánto dinero puedes retirar?

El monto máximo que puedes solicitar es de hasta 4 UIT, es decir, aproximadamente S/21.400. El desembolso se realizará en tres armadas:

Primera armada : Hasta 1 UIT (aproximadamente S/5.150) dentro de los 30 días posteriores a la solicitud.

: Hasta 1 UIT (aproximadamente S/5.150) dentro de los 30 días posteriores a la solicitud. Segunda armada : Hasta 1 UIT, 30 días después del primer desembolso.

: Hasta 1 UIT, 30 días después del primer desembolso. Tercera armada: Hasta 2 UIT, 30 días después del segundo desembolso.

¿Qué hacer si no puedes registrar tu solicitud en las fechas asignadas?

Si no puedes realizar la solicitud en las fechas correspondientes a tu DNI, no te preocupes. Como se mencionó anteriormente, existe una ventana libre de registro entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, durante la cual podrás presentar tu solicitud sin importar el último dígito de tu DNI.