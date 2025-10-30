- Hoy:
Se cayó Entel HOY: usuarios reportan fallas para realizar llamadas y acceder a Internet
Mediante las redes sociales, usuarios de esta conocida empresa de telecomunicaciones indicaron que la señal de Entel estaba fallando.
La señal de Entel se cayó HOY, jueves 30 de octubre, según reportes de diversos usuarios en redes sociales. Los clientes de la conocida empresa de telecomunicaciones indican que no pueden realizar llamadas, ni acceder a Internet.
A pesar de que la empresa no ha emitido un comunicado oficial sobre los problemas que presentó su señal, se animaron a responder los diversos comentarios que dejaron sus usuarios.
Entel se cayó
"No hay servicio de voz y datos desde hace unas 6 horas aproximadamente", "No tengo señal desde ayer", "Desde ayer tengo problemas para recibir llamadas", son algunas quejas que realizaban los clientes.
Según informó Entel, los inconvenientes con la señal de su operadora ya fueron solucionados. Además, indicó a sus clientes que si continúan presentando estos problemas, deben realizar el siguiente procedimiento.
- Seleccionar el 'Modo Avión'.
- Activa esta modalidad durante 5 minutos
- Desactiva, la opción
- Finalmente, podrás hacer uso de tu línea
