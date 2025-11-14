¿Cómo saber si estás registrado en EsSalud o SIS? Conoce AQUÍ los pasos a seguir para verificar con DNI

Contar con un seguro de salud activo es fundamental para recibir atención médica en establecimientos públicos del país. En el Perú, dos de las principales entidades que brindan cobertura son EsSalud (para trabajadores dependientes, independientes afiliados y sus derechohabientes) y el Seguro Integral de Salud (SIS), que protege a personas en situación de vulnerabilidad, sin empleo formal o sin otro tipo de seguro.

Sin embargo, muchas personas no saben si están afiliadas a alguno de estos seguros y desconocen que pueden verificarlo en línea usando solo su DNI. A continuación, te presentamos la GUÍA para saber si cuentas con cobertura en EsSalud o SIS, cómo consultar tu estado y más detalles.

¿Cómo saber si estás registrado en EsSalud con tu DNI?

Sigue estos pasos para consultar si cuentas con un seguro activo en EsSalud:

Ingresa al portal oficial de Consulta de Asegurados de EsSalud. (Se puede buscar como "Consulta de Asegurado EsSalud - DNI").

Selecciona el tipo de búsqueda "Por Documento de Identidad"

Escribe tu número de DNI y confirma el código de verificación que aparece en pantalla.

Haz clic en "Consultar".

En pocos segundos, el sistema mostrará:

Si estás o no asegurado.

El tipo de seguro (Regular, Independiente, Agrario, entre otros).

Tu centro asistencial asignado.

Tu fecha de alta y, si aplica, la fecha de baja.

¿Cómo saber si estás registrado en el SIS con tu DNI?

Para verificar si cuentas con un seguro activo en el SIS, sigue estos pasos:

Accede a la plataforma "Consulta de Asegurados SIS". (Puedes buscarlo como "Consultar SIS por DNI").

En el formulario, selecciona el tipo de documento: DNI.

Ingresa tu número de documento y completa el código de seguridad.

Presiona "Consultar".

El sistema te mostrará:

Si estás afiliado al SIS.

El tipo de plan (SIS Gratuito, SIS Independiente, SIS Microempresas, SIS para Todos, etc.).

La fecha de afiliación, estado actual y establecimiento de salud asignado.

En caso de que aparezcas sin seguro, puedes afiliarte al SIS para Todos, un plan gratuito disponible para cualquier ciudadano sin cobertura.

¿Qué hacer si no apareces registrado en ninguno de los dos?

Si ninguno de los sistemas te reconoce, considera estas alternativas:

Si trabajas en planilla, tu empleador debe registrarte en EsSalud. Puedes solicitar la regularización.

Si no cuentas con empleo formal, puedes afiliarte gratuitamente al SIS para Todos acercándote a un centro de salud o afiliándote en línea.

Revisa que tus datos del DNI estén actualizados, ya que inconsistencias pueden generar errores en los sistemas.

¿Por qué es importante verificar tu seguro de salud?

Garantiza el acceso a atención médica oportuna.

Evita inconvenientes al momento de necesitar citas, emergencias o medicinas.

Permite actualizar datos para que los sistemas reflejen tu información correcta.