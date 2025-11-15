CTS 2025: ¿Cómo saber si tengo el 'saldo disponible' para poder retirar luego del depósito?

Hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, es la fecha límite para que las empresas del sector privado en Perú realicen el depósito del beneficio laboral conocido como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondiente al periodo mayo-octubre de 2025.

Gracias a la reciente normativa que permite la libre disposición del monto total hasta el 2026, los trabajadores se preguntan no solo si ya se efectuó el depósito, sino también cuándo podrán retirarlo. A continuación te contamos cómo saber si ya tienes el 'saldo disponible' para retirarlo.

¿Qué cambio normativo aplica para 2025?

La Ley N.º 32322 dispone que los trabajadores podrán disponer del 100 % de su CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. El depósito debe realizarse dentro de los primeros quince días de noviembre (y también de mayo), siendo el 15 de noviembre el plazo máximo para el semestre mayo-octubre de 2025.

Si bien se puede retirar el dinero, los bancos pueden establecer un periodo de espera de hasta 48 horas hábiles después del depósito para que el monto quede "liberado" o "disponible".

¿Cómo saber si ya me depositaron la CTS en noviembre 2025?

Identifica en qué banco o entidad financiera tienes la cuenta CTS (normalmente la que tu empresa debió abrir para ti).

Ingresa a la banca por internet o la app móvil de esa entidad. En la sección de "Cuentas" o "CTS" deberías ver el depósito.

Si el monto no aparece, consulta con el área de Recursos Humanos de tu empresa para confirmar si hicieron el depósito.

¿Qué significa "saldo contable" y "saldo disponible"?

Saldo contable: es el monto que aparece en la cuenta CTS, pero no necesariamente el que ya puedes retirar.

es el monto que aparece en la cuenta CTS, pero no necesariamente el que ya puedes retirar. Saldo disponible: es el monto al que ya tienes acceso para transferir o retirar. Cuando este campo muestre el nuevo depósito, significa que ya lo puedes usar.

¿Cuándo podré retirar mi CTS?

Si tu empleador depositó tu CTS dentro del plazo (hasta el 15 de noviembre), el banco puede tardar hasta 48 horas hábiles para que ese depósito se vuelva "disponible" a fin de retiro.

Por tanto, si hoy ves el depósito reflejado en la cuenta, es aconsejable verificar el "saldo disponible" en tu app bancaria al día siguiente (o días siguientes, considerando fines de semana y feriados). Recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre de 2026 para decidir si retiras o no la CTS.