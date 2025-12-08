Terremoto en Japón hoy de magnitud 7,6 activa alerta de tsunami: evacuan a miles de personas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón, frente a la costa de Hokkaido, cerca de la ciudad costera de Aomori. El sismo se registró aproximadamente a las 23:15 (hora local) y con un epicentro a unos 50 kilómetros (30 millas) bajo la superficie del mar, lo que encendió las alarmas de un posible tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) lanzó una alerta por tsunami con olas de hasta tres metros, que podrían alcanzar las costas del noreste de Japón, especialmente las prefecturas de Aomori, Iwate Prefecture y el sur de la isla de Hokkaido. Ante esta situación, más de 13.000 personas han evacuado ante el peligro latente de una tragedia.

Alerta de tsunami en Japón. Foto: Agencia Metereológica de Japón

Las personas evacuadas han sido trasladadas de las zonas costeras hacia áreas más altas como medida preventiva, además, se exhortó a la población que se mantenga alejada del mar debido a posibles réplicas. Mientras que, hasta el momento, las autoridades no se han confirmado víctimas mortales ni daños materiales generalizados.

De acuerdo a reportes iniciales, se están detectaron olas de tsunami de alrededor de 40 centímetros en algunos puertos, como en Mutsu-Ogawara (Aomori) y Urakawa (Hokkaido). Respecto a la ciudad de Hachinohe, en Aomori, se registró una intensidad sísmica 'superior a 6', según la escala local.

Terremoto en Japón: ¿Qué hacer ante una alerta de tsunami?

Ante una alerta de tsunami, las autoridades recomiendan actuar de inmediato y priorizar la seguridad. Si te encuentras en una zona costera, debes evacuar rápidamente hacia terrenos altos o edificios designados como refugios. Un tsunami puede llegar minutos u horas después del sismo inicial, por lo que no se debe esperar confirmación visual para abandonar el área.

Durante la evacuación, se aconseja mantener la calma, ayudar a personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad, y llevar solo lo esencial, como documentos, agua y un teléfono con batería. Se aconseja no regresar a la zona evacuada hasta que las autoridades indiquen que el peligro ha pasado, ya que pueden producirse olas sucesivas incluso después del primer impacto.