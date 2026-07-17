¿ALERTA de tsunami en Perú tras fuerte sismo de 7.4 en México? Esto informó la Marina de Guerra

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió la mañana de este viernes 17 de julio el sur de México. El movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas (tiempo local) y tuvo su epicentro cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. Ante este reciente temblor, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informa si existe posible riesgo de tsunami en el litoral.

Mediante sus plataformas oficiales, se indicó que la DHN puso en marcha sus protocolos de vigilancia y monitoreo tras la evaluación de un posible riesgo de tsunami que podría afectar el país. Es importante señalar que pese a que el sismo se registró a varios miles de kilómetros del territorio peruano, las autoridades mantienen un monitoreo constante de este tipo de fenómenos debido a que ocurren en la cuenca del océano Pacífico, una zona donde los terremotos de gran intensidad pueden provocar la formación de tsunamis.

Perú intensifica vigilancia por posible riesgo de tsunami en el litoral nacional.

“Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que este evento: INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento”, se indicó en el Boletín de Sismo Tsunami N.° 20-2026-1.

Para precisar, si bien la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú activó sus protocolos de vigilancia y monitoreo no significa que vaya a ocurrir un tsunami en el Perú. Lo que indica es que las autoridades han iniciado un proceso de evaluación técnica para determinar si el sismo registrado en México puede generar olas que representen un peligro para el litoral peruano.

Si tras la evaluación se concluye que no existe peligro, la entidad puede emitir un comunicado descartando la amenaza. En cambio, si detecta un riesgo, activa las alertas correspondientes y coordina con las autoridades de Defensa Civil para adoptar las medidas de protección necesarias.