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Examen Saber Pro y Saber TyT 2026-II en Colombia: ¿cuándo saldrán los resultados y dónde ver?

Conoce cuándo publicará el Icfes los resultados oficiales del examen Saber Pro o Saber TyT 2026-II, desde qué fecha podrás descargar tu puntaje y dónde consultar.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo se publicarán los resultados del examen examen Saber Pro y Saber TyT 2026-II.
Conoce cuándo se publicarán los resultados del examen examen Saber Pro y Saber TyT 2026-II. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Miles de estudiantes de educación superior en Colombia se preparan para presentar el examen Saber Pro o Saber TyT 2026-II este domingo 18 de octubre. La evaluación, organizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), es clave para quienes cursan programas profesionales, técnicos y tecnológicos.

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día de HOY, sábado 17 de octubre.

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En medio de la expectativa por esta jornada, los participantes también quieren conocer cuándo se publicarán los resultados oficiales y cómo podrán consultar sus puntajes por internet. Según el Icfes, los participantes deberán esperar hasta 2027 para descargar sus puntajes individuales, mientras que el certificado de asistencia estará disponible meses antes. Conoce las fechas exactas.

ICFES

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026-II se aplican este domingo 18 de octubre tras ser reprogramadas por el ICFES.

¿Cuándo salen los resultados del examen Saber Pro y Saber TyT 2026-II?

Los resultados individuales del examen Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026 estarán disponibles desde el viernes 19 de febrero de 2027. Los participantes podrán ingresar al portal de la entidad para consultar y descargar el reporte correspondiente. Pero antes de esa fecha, los estudiantes tendrán la posibilidad de obtener su certificado de asistencia, cuya publicación está programada para el lunes 9 de noviembre de 2026.

Es importante distinguir ambos documentos: el certificado acredita la presentación de la prueba, mientras que el reporte individual permite conocer el desempeño obtenido en la evaluación. Por ello, quienes necesiten acreditar que rindieron el examen deberán prestar atención a la primera fecha, sin confundirla con la publicación de los puntajes.

¿Dónde consultar los resultados del Saber Pro o Saber TyT 2026-II?

Los resultados se podrán consultar en el portal oficial del Icfes. Para hacerlo, los estudiantes deberán ingresar a la página web de la entidad y dirigirse a la sección de resultados de las pruebas de educación superior.

¿Qué evalúan las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Estas evaluaciones permiten medir competencias relevantes para la educación superior y aportan información sobre la calidad de la formación académica. Entre las competencias genéricas evaluadas se encuentran el razonamiento cuantitativo, la comunicación escrita, la lectura crítica, las competencias ciudadanas y el inglés.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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