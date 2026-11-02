Este martes 3 de noviembre, revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y conoce dónde se registró el último temblor, cuál fue su magnitud, profundidad y epicentro. Además, descubre qué regiones sintieron el movimiento telúrico y cuáles son las recomendaciones de las autoridades para actuar ante un sismo.

Temblor HOY, 3 de noviembre, en Perú: epicentro del último sismo, según el IGP EN VIVO 07:14 ¿Cómo se recopila la información sobre los sismos en el Perú? El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) obtiene información a través de la Red Sísmica Nacional, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 017-2018-MINAM. Esta red está conformada por diversos sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento, instalados estratégicamente en distintas regiones del territorio peruano para registrar la actividad sísmica. 07:11 Bienvenidos ¡Gracias por acompañarnos! En esta nota te compartimos los detalles del último sismo registrado hoy, martes 3 de noviembre de 2026, en Perú, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce la magnitud, el epicentro y la hora exacta del movimiento telúrico. ¡Continúa leyendo y mantente informado sobre los últimos acontecimientos en el país!