Los fuertes oleajes continuarán afectando diversos puntos del litoral peruano durante los próximos días. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó que estas condiciones se prolongarán hasta el viernes 4 de diciembre y exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente en las playas más expuestas.

¿Qué zonas del litoral peruano serán afectadas por los fuertes oleajes?

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.° 52-26, las condiciones del mar variarán según la zona del litoral. En Lima y Callao, el oleaje aumentará desde la madrugada del martes 1 de diciembre y alcanzará una intensidad fuerte entre la tarde de ese día y la madrugada del miércoles 2.

En el litoral central, que comprende desde el sur de Salaverry (La Libertad) hasta San Juan de Marcona (Ica), se prevé una disminución temporal del oleaje durante el domingo 29 de noviembre. Sin embargo, nuevas condiciones de mar de fondo, provenientes del noroeste y oeste, comenzarán a llegar desde la noche del lunes 30.

Los oleajes anómalos afectarán toda la costa peruana hasta el viernes 4 de diciembre.

¿Cómo afectarán los oleajes anómalos a las playas del norte y sur del Perú?

En la costa norte , desde Tumbes hasta Salaverry , el oleaje comenzará a intensificarse durante la madrugada del lunes 30 de noviembre. Por la tarde, las olas aumentarán su intensidad y alcanzarán niveles fuertes durante la noche. A partir del martes 1 de diciembre, se espera que disminuyan progresivamente.

, , el oleaje comenzará a intensificarse durante la madrugada del lunes 30 de noviembre. Por la tarde, las olas aumentarán su intensidad y alcanzarán niveles fuertes durante la noche. A partir del martes 1 de diciembre, se espera que disminuyan progresivamente. En el litoral sur, entre San Juan de Marcona y Tacna , las condiciones del mar serán diferentes. Tras una disminución del oleaje durante el domingo 29 de noviembre, se prevé la llegada de nuevas olas desde la noche del martes 1 de diciembre, que alcanzarán una intensidad moderada durante la mañana del miércoles 2.

La DHN prevé que el mar comenzará a recuperar sus condiciones habituales a partir del jueves 3 de diciembre. Sin embargo, la alerta permanecerá vigente hasta el viernes 4.

La Marina de Guerra también advirtió que el aumento del nivel medio del mar, asociado al Fenómeno El Niño, podría intensificar los efectos de los oleajes anómalos. Las mediciones registran incrementos de hasta 70 centímetros en algunos sectores de la costa norte y de aproximadamente 50 centímetros en el litoral central. Esta variación podría favorecer que las olas alcancen zonas más alejadas de la orilla, especialmente durante la pleamar.

Las playas abiertas y semiabiertas, expuestas a las corrientes provenientes del suroeste y noroeste, presentan un mayor riesgo ante estas condiciones marítimas.

¿Qué recomienda la Marina de Guerra del Perú ante los oleajes anómalos?

Ante la persistencia de los fuertes oleajes, la Marina de Guerra del Perú recomendó evitar acercarse al mar sin necesidad y seguir las indicaciones de las autoridades.

La advertencia también está dirigida a pescadores, trabajadores portuarios y personas que realizan actividades deportivas o recreativas en el litoral. Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar ingresar al mar mientras persista el oleaje anómalo.