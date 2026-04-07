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¡Locura! Luis Díaz anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid y silencia el Bernabéu
Luego de un gran juego colectivo, a los 40' del primer tiempo, Luis Díaz aprovechó y anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid y silenció el Estadio Santiago Bernabéu.
¡Magistral! Golazo de Raphinha para el 1-0 del Barcelona ante Newcastle por Champions League
Haaland le dio vida al Manchester City tras marcar el 1-1 ante Real Madrid en la Champions - VIDEO
Vinicius marcó de forma sensacional el 1-0 del Real Madrid que le da el pase a cuartos - VIDEO
Descomunal gol de Federico Valverde para su hat-trick y el 3-0 del Real Madrid vs Manchester City
¡Locura! Gol de Lamine Yamal a los 95' para el 1-1 de Barcelona a Newcastle por Champions League
¡Silencio catalán! Gol agónico de Barnes para el 1-0 de Newcastle a Barcelona por Champions League
Vinicius marcó golazo para el 2-1 del Real Madrid y lo clasifica a octavos de Champions League
Raúl Asencio y Eduardo Camavinga tuvieron violento choque que forzó su cambio en Real Madrid - VIDEO
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