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Luis Díaz anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid | Composición: Líbero

¡Locura! Luis Díaz anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid y silencia el Bernabéu

Luego de un gran juego colectivo, a los 40' del primer tiempo, Luis Díaz aprovechó y anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre Real Madrid y silenció el Estadio Santiago Bernabéu.

Luis Blancas
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