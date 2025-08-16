- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Sergio Peña anotó su primer gol con Alianza Lima en este Clausura: marcó el 2-0 de penal
A los 68 minutos del segundo tiempo, Sergio Peña asumió la responsabilidad y anotó el 2 a 0 a favor de Alianza Lima sobre ADT a través de penal. El cuadro íntimo vence de forma contundente por el Torneo Clausura.