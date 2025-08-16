Sergio Peña anotó su primer gol con Alianza Lima en este Clausura: marcó el 2-0 de penal | Composición: Líbero

A los 68 minutos del segundo tiempo, Sergio Peña asumió la responsabilidad y anotó el 2 a 0 a favor de Alianza Lima sobre ADT a través de penal. El cuadro íntimo vence de forma contundente por el Torneo Clausura.