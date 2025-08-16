- Hoy:
Mr. Peet y el firme comentario al polémico penal no cobrado para Alianza: "Revisaron la..."
El comentarista Mr. Peet no se guardó nada tras el polémico penal no cobrado a favor de Alianza Lima frente a ADT en Matute y dejó rotundo mensaje.
Alianza Lima y ADT se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, siendo un partido clave para los blanquiazules por la importancia que representa debido al momento en la tabla de posiciones. El encuentro tuvo emociones y polémicas en la primera parte, por lo que Mr. Peet no dudó en pronunciarse.
Y es que en el área del elenco tarmeño se registró una aparente mano del zaguero Gustavo Dulanto que el árbitro no sancionó como penal, lo que desató la desazón y molestia de los hinchas en las tribunas y los propios futbolistas. El comentarista deportivo, que fue parte de la transmisión de este partido por L1 MAX, dejó un contundente mensaje.
¿Qué dijo Mr. Peet sobre el penal no cobrado para Alianza sobre ADT?
“Revisaron la mano… Pasa que la tiene muy cerca del cuerpo, no extiende el brazo, no gana amplitud, no amplía su campo de acción con el brazo… Pero bueno”, dijo Mr. Peet ante la decisión del réferi. Una decisión que no cayó nada bien en Matute luego de ser el equipo que más lo buscó en la primera parte.
