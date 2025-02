Bono S/200 para el sector público: ¿Quiénes NO recibirán este beneficio en el Perú?

Asimismo, "los servidores en los niveles remunerativos de funcionarios y directivos del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, que no desempeñen cargos directivos ni de confianza ni reúnan las características propias de funcionario público o directivo", tienen derecho a esta bonificación. Quienes no estén incluidos en estos grupos, no cobrarán.