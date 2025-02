Estas personas recibirán bono adicional de Techo Propio 2025 para construir sus viviendas

El Ministerio de Vivienda ha dispuesto un incremento excepcional del 25 % en el BFH.

Del mismo modo, se debe presentar el carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y cumplir con los requisitos del Programa Techo Propio para esta primera convocatoria del 2025. Entre ellos destaca, no contar con otra vivienda, terreno o aires independizados, obtener un ingreso familiar mensual no mayor a S/ 2,706 y un ahorro mínimo excepcional de S/ 2,407.5 y no haber recibido apoyo habitacional del Estado peruano previamente.