Bono de 300 soles llegará pronto: requisitos que deben cumplir los trabajadores de Educación para cobrar

Uno de los apoyos económicos más esperados a nivel nacional, es el bono de 300 soles, que se acordó mediante la negociación colectiva entre el Ministerio de Educación (Minedu) y la Federación Nacional de Reunificación de trabajadores administrativos del sector Educación (Fertase). En medio de este contexto, se anunció una buena noticia, ya que muy pronto se estaría realizando su entrega a quienes cumplan los requisitos establecidos.

Este bono peruano de S/ 300 consta de dos pagos, cada uno de 150 soles y que se divide en el abono educativo y alimenticio, correspondientemente. Además, se tenía estimado que el otorgamiento se realizaría en el primer trimestre del 2025, pero se presentaron demoras por cuestiones burocráticas y falta de accionar del Ejecutivo para concretarse su entrega.

Cuándo se entrega el Bono de 300 soles en Perú

Por su parte, en su programa La Voz del Trabajador Estatal, Edward Flores Alarcón, miembro del Fertase, precisó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobaría el decreto supremo que autorizará la entrega efectiva de este bono de S/ 300 muy pronto. Conoce qué dijo y qué requisitos se deberán cumplir para cobrar.

Los trabajadores administrativos del sector Educación cobrarán el bono de 300 soles.

"En los próximos días vamos a estar en Economía a fin de que este decreto supremo se promulgue en el diario oficial El Peruano. Se debió promulgar, pero debido la burocracia, la carga administrativa, todo eso ha conllevado que todavía no se promulgue. (...) Se estaría pagando a través de una planilla complementaria.", precisó.

Requisitos para cobrar

Respecto a los requisitos que los trabajadores administrativos del sector Educación deben cumplir, se establece que deben estar bajo el régimen de los decretos legislativos 276 y 728. Asimismo, se incluye las siguientes condiciones:

Contar con vínculo laboral vigente al 16 de julio de 2024

Estar registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y finanzas al 31 de diciembre del 2024.

Está pendiente la confirmación de la fecha de entrega del bono de S/ 300, por lo que es sumamente importante que se concrete la promulgación del decreto que respalde el pago a nivel nacional, en favor de 35 mil 752 beneficiarios de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y 10 mil 27 trabajadores bajo el pliego 010 del Minedu.