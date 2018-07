Nadal vs Djokovic EN VIVO ONLINE: horario, canales TV y transmisión de las semis de Wimbledon

Rafael Nadal y Novak Djokovic protagonizarán este viernes 13 de julio (9.00 a.m. - hora peruana / EN VIVO vía ESPN y Movistar Deportes) el choque más emocionante de las semifinales de Wimbledon. El mallorquín viene de vencer a Juan Martín del Potro, mientras que el serbio derrotó a Kei Nishikori.

La caída de Novak Djokovic, propiciada por sus problemas físicos, fundamentalmente en el codo, comenzó en Wimbledon hace dos años, cuando fue derrotado en estas pistas por el estadounidense Sam Querrey, lo que le llevó a parar luego durante seis meses.

Siguiendo el ejemplo del suizo Roger Federer en 2016, cuando colgó la raqueta medio año, y de Rafael Nadal, que frenó tres meses a finales de esa misma temporada, al serbio le ha costado más arrancar, pero parece estar ya listo para escribir un capítulo nuevo y más igualado en la estadística de enfrentamientos que atestigua la mayor rivalidad en la historia del tenis.

Quizás la que existe entre Roger Federer y Rafael Nadal sea más llamativa e importante, pero ninguna supera en número a la que Novak Djokovic y el español han forjado en los últimos doce años.

Desde aquella primera vez en los cuartos de final de Roma, con triunfo de Rafael Nadal en dos sets, se han visto en 50 ocasiones más (25-25), y el tenista mallorquín supera al serbio por 2-1 en hierba, superficie en la este viernes se verán las caras, seguramente de forma épica, por tercera vez en este mismo escenario, con Nadal ganando en la semifinal de 2007, y Novak Djokovic triunfando en la final de 2011. Nadal suma además la final de Queen's en 2008.

Los cuatro semifinalistas tienen como mínimo 30 años, y es la primera vez desde la Era Open que el cuarteto de semifinalistas está formado por treintañeros. Para Rafael Nadal es su quinta semifinal de un grande, después de cumplir los 30 y para Novak Djokovic es la primera vez que logra esa ronda en los cuatro 'majors' juntos desde que cumplió 30 también.

Es la primera vez en 13 años que tres continentes están representados en las semifinales de Wimbledon, con dos jugadores europeos, Rafael Nadal y Novak Djokovic, un americano, Isner, y un africano, Anderson. No sucedía desde 2005, con Federer y el sueco Thomas Johansson, Andy Roddick (USA) y Lleyton Hewitt (AUS).

