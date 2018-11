Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers EN VIVO vía ESPN: con LeBron James, dónde, cómo y cuándo ver juego de la NBA; Horario y guía de canales TV

Los Angeles Lakers vs Cleveland Cavaliers EN VIVO ONLINE vía ESPN: chocarán este miércoles 21 de noviembre (8.00 p.m. - hora peruana) en un partidazo de la NBA que marcará el regreso de LeBron James a su antigua casa, Quicken Loans Arena.

Con nueve victorias y tres derrotas, Los Angeles Lakers ocupan los puestos de playoffs de la NBA, aunque todavía es muy temprano para soñar con el objetivo. La experiencia de LeBron James ha servido de mucho para los jóvenes angelinos que, ahora, necesitan un nuevo triunfo sobre los Cleveland Cavaliers para confirmar este buen presente en el torneo.

Sin duda, el atractivo principal de este juego de NBA será ver nuevamente a LeBron James en el Quicken Loans Arena, donde volverá a ver a sus viejos camaradas de los Cleveland Cavaliers, quienes, a propósito, no han logrado superar su parte. Marchan entre los últimos lugares y están envueltos en un crisis de dos victorias y nueve descalabros.

LeBron James, quien compartió parte de sus años de gloria en los Cleveland Cavaliers, explicó que la partida de Kyrie Irving fue el detonante para el final de los 'Cavs'.

"Todo el mundo sabe que ese fue el principio del fin de todo. No es un secreto. Con cosas como aquella te da cuenta de que no era Kobe, y no quiero que se tome como algo contra él, el único que toma las decisiones. David Griffin sí lo era... y por eso no siguió en la franquicia", dijo LeBron James.

Finalmente, Kyrie Irving se fue precisamente a los Celtics y el futuro de LeBron James con los Cleveland Cavaliers quedó comprometido de forma definitiva. Ahora, con la camiseta de Los Angeles Lakers buscará saldar cuentas en la NBA.

FORMACIONES: LOS ANGELES LAKERS VS. CLEVELAND CAVALIERS

Los Angeles Lakers: LeBron James, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, JaVale McGee, Josh Hart

Cleveland Cavaliers: Kevin Love, Jordan Clarkson, Collin Sexton, Rodney Hood, George Hill

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: LOS ANGELES LAKERS VS. CLEVELAND CAVALIERS

Perú: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Francia: 2.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Alemania: 2.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Japón: 10.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Corea del Sur: 10.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

Australia: 12.00 m. (jueves 22 de noviembre)

China: 9.00 a.m. (jueves 22 de noviembre)

GUÍA DE CANALES TV: LOS ANGELES LAKERS VS. CLEVELAND CAVALIERS

Estados Unidos: ESPN+, ESPN, Fox Sports, ABC, SPACE y TNT.

Perú: ESPN 3.

México: ESPN 3.

Colombia: ESPN 3.

España: dial 53 de Movistar+.

Argentina: ESPN 3.

Chile: ESPN 3.

Ecuador: ESPN 3.

Paraguay: ESPN 3.

Brasil: ESPN 3.

Uruguay: ESPN 3.

Bolivia: ESPN 3.

Venezuela: ESPN 3.

DirecTV Sports

ESPN: 621.

ESPN HD: 1620.

Movistar TV

ESPN: 504.

ESPN HD: 740.

Claro TV

ESPN: 64.

ESPN HD: 521.