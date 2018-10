Lakers vs Timberwolves VER EN VIVO vía ESPN: con LeBron James, juegan hoy por NBA 2018-19 | HORA | CANAL TV

Los Angeles Lakers vs. Minnesota Timberwolves EN VIVO ONLINE: se medirán este lunes 29 de octubre (7.00 p.m. hora peruana; 8.00 p.m. en los Estados Unidos / NBA TV / ESPN) por la séptima fecha de la temporada regular de la NBA 2018-19. El equipo de la estrella LeBron James buscará ingresar al cuadro principal de la Conferencia Oeste.

Pese a caer (110-106) frente a los San Antonio Spurts, Los Ángeles Lakers se muestran como un equipo en ascenso en la NBA. De la mano de LeBron James, se espera una victoria sobre los Minnesota Timberwolves para así poder alcanzar los puestos de clasificación a los playoffs. El camino es largo, pero los Lakers confían en mejorar y cumplir con el objetivo.

Hear from @KingJames as he talks about some of the big plays the Spurs made to take a late lead. pic.twitter.com/Dm0QQH0ukN — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 28 de octubre de 2018

LeBron James, de 33 años, llegó a 31,202 unidades en su carrera, 15 puntos por encima de Dirk Nowitzki (31,187) y se convirtió en el sexto máximo anotador de la historia de la NBA. La estrella de Los Ángeles Lakers espera seguir el camino del éxito del legendario Michael Jordan.

Los Minnesota Timberwolves, por su parte, se aferran al talento de su figura Jimmy Butler para evitar el despertar de Los Ángeles Lakers en la NBA. La situación se presenta muy complicada luego de que perdieran (125-95) a manos de los Milwaukee Bucks.

Los Ángeles Lakers marchan en el puesto once de la clasificación de la Conferencia Oeste de la NBA; mientras que Minnesota Timberwolves se ubica en la duodécima casilla.

QUINTETOS TITULARES: LAKERS VS. TIMBERWOLVES

Minnesota Timberwolves: Taj Gibson, Karl-Anthony Towns, Jimmy Butler, Jeff Teague y Andrew Wiggins.

Los Ángeles Lakers: Kyle Kuzma, Javale McGee, Josh Hart, Lonzo Ball y LeBron James.