Lakers vs Nuggets EN VIVO: con LeBron James, segundo cuarto en duelo de la NBA 2018-19

Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets será el vibrante cuarto duelo que LeBron James disputará en el Staples Center por la Conferencia Oeste en la temporada 2018-19 de la NBA. El duelo se disputará en LA y podrá seguirlo EN VIVO vía Libero.pe.

Punto a punto - Lakers vs Nuggets

1° 2° 3° 4° Puntos Lakers 22 36 58 Nuggets 26 31 57

Previa Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets



Los Lakers vienen de conseguir su primer triunfo en la NBA luego de que se impusieron 131-113 sobre los Phoenix Suns, ello luego de encadenar sendas derrotas frente a Trail Blazers, Houston Rockets y San Antonio Spurs.

LeBron James buscará que la suerte continúe del lado de los Lakers, pero al frente tendrán un rival complicado: los Denver Nuggets.



Los Nuggets han tenido un importante arranque de temporada, siendo líderes de la Conferencia Oeste gracias a sus victorias sobre Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Golden State Warriors y Sacramento King.



