NBA: Kevin Durant calificó de débiles al rival de los Warriors y pidió su cambio [VIDEO]

La polémica llegó a la NBA, luego de que Kevin Durant humillara a sus rivales con una polémica frase. Su equipo, los Golden State Warriors, realizaba su quinta presentación en esta temporada de NBA ante los Washington Wizards, en casa, consiguiendo la contundente victoria de 144 a 122, donde ‘KD’ brilló con 30 puntos anotados.

Sin embargo, Durant no se llevó los reflectores por esta nueva buena actuación, sino por un acto que ha sido considerado como humillación. El partido ya estaba en el último cuarto, con el marcador de 120-99 a favor de los Warriors. El espigado alero estiró esta ventaja con una incursión individual, la cual los defensores del Wizards no lograron contener.

Los dos puntos se consumaron y fue en ese instante, durante la celebración, cuando Kevin Durant fue captado por las cámaras expresando un claro mensaje. “Cámbiame. No quiero jugar contra ellos. Son débiles”, fueron las palabras, acompañadas de algunos gestos con las manos, del basquetbolista hacia su entrenador Steve Kerr.

Para los fanáticos del Washington Wizards no fue nada agradable lo hecho por Kevin Durant, considerando también que es la ciudad en la que nació. Cabe recordar que la temporada pasada, ‘KD’ tuvo un cruce parecido ante el Oklahoma City Thunder, su ex equipo, en especial con Russell Westbrook, con quien parece no tener una buena relación.