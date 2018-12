Lakers vs Miami Heat EN VIVO duelo por la NBA en el Staples Center

Dos equipos de conferencias opuestas saldrán con ganas de llevarse una victoria en sus últimos enfrentamientos que conllevan un versus de categoría destacada, cuando los Lakers de Los Ángeles, quienes han perdido una sola vez en los últimos seis partidos, mientras que los anfitriones Miami Heat perdieron una vez en sus últimos cinco. Desde las 10:30 p.m. - HORA PERUANA en el Staples Center.

Los Ángeles Lakers tienen un registro importante de juego con 16-10 (11-14-1 ante la propagación de tiempo), en lo que va de la temporada y actualmente se sientan en el 5to lugar de la conferencia Oeste. Han ganado cinco de sus últimos seis partidos y en su último juego ganaron en la carretera contra los Grizzlies con una puntuación de 111-88, superando las probabilidades estimadas en la previa.

Son liderados en puntuación por LeBron James como su máxima estrella (28.3 puntos por partido), agregando a sus estadísticas un máximo de equipo con 6.9 como en tableros con 7.7 por juego. Le sigue Kyle Kuzma con 17.3 ppg y 5.7 tablas por juego. Estas son las armas más importante en el cuadro que tiene la chapa de candidato a llevarse el triunfo correspondiente.

En su partido anterior a inicios de esta temporada, los Lakers ganaron en la competencia con un marcador de 97-113. Los Lakers tienen un récord de 10-4 en casa esta temporada, mientras que los Heat están 6-5 en la carretera. Los Lakers son más ofensivos, con 113.3 (puntos por partido) frente a los 108.2 de Heat, mientras que los Heat son una mejor defensa, permitiendo 108.5 a los 111.1 puntos por partido de los Lakers.

Unhappy with a 1/5 performance from behind the arc Wednesday night, @Sviat_10 retook the @STAPLESCenter floor for extra work.



Bounced back by hitting 54.5% of his 👌s on the road trip.



Moment of the Week presented by @budweiserusa pic.twitter.com/qA6Hh5JMJ3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 10 de diciembre de 2018

Celebrate your family, your favorite genre of music, or even your favorite number with #VicePlates!



Find out how to get yours now - https://t.co/h4n9ZOU6L4 pic.twitter.com/LGAFAXRYPn — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 10 de diciembre de 2018

DATOS - LAKERS VS. HEAT:

- Con Dwyane Wade retirándose al final de la temporada, tendrá una batalla más con su buen amigo, LeBron James. La pareja siempre será recordada por lo que lograron juntos, dos títulos de la NBA más oro olímpico, pero también tienen algunos momentos memorables como adversarios.

- Los Lakers están saliendo de su mejor noche de tres puntos de la temporada, habiendo perdido 16 triples en la victoria del sábado de 23 puntos sobre los Grizzlies.

- Esta batalla probablemente se librará en gran medida en la pintura, donde Miami y LA ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en términos de protección de llanta. Tanto los Lakers como los Heat han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos, preparando un choque entre dos clubes populares.

Back home for a battle with the Heat at 7:30 PT!



📺: @SpectrumSN in L.A. NBA TV nationally.

📻: 710 ESPN & 1330 KWKWhttps://t.co/fQH5UUfQLK — Los Angeles Lakers (@Lakers) 10 de diciembre de 2018

INFORME DE LESIONES - LAKERS VS. HEAT:

Lakers: Brandon Ingram (torcedura en el tobillo izquierdo) y Rajon Rondo (cirugía en la mano derecha) están fuera. Alex Caruso y Johnathan Williams están en la asignación de la Liga G.

Calor: Josh Richardson (compresión del hombro derecho), Wayne Ellington (personal), Tyler Johnson (contusión de la cadera izquierda) y Hassan Whiteside (personal) son TBD. Dion Waiters (tobillo) está fuera.

🎥 Another great all-around game for LeBron as he dropped 20 points, 8 boards, and 9 assists against the Grizzlies #LakersWin pic.twitter.com/gDIYbTJfpG — Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 de diciembre de 2018

#MIAvsLAL INJURY UPDATE: Goran Dragić (knee) will play in tonight’s game vs the Lakers.



Wayne Ellington (personal reasons) has retuned to the team and will play.



Tyler Johnson (hip) and Josh Richardson (shoulder) are both listed as probable. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 10 de diciembre de 2018

FICHA TÉCNICA - LAKERS VS HEAT:

Televisión: ESPN / Spectrum SportsNet en LA NBA TV a nivel nacional.

Radio: 710 ESPN y 1330 KWKW.

Ubicación del coliseo: STAPLES Center - Los Angeles, California