UFC 231 EN VIVO ONLINE: día, hora, canal y cartelera; con Shevchenko vs Jedrzejczyk por el título [GUÍA TV]

Valentina Shevchenko vs. Joanna Jedrzejczyk VER EN VIVO ONLINE vía FOX Action: ambas peleadoras combatirán este sábado 8 de diciembre (10.00 p.m. - hora peruana) en el octágono del Scotiabank Arena de la ciudad de Toronto (Canadá) con el objetivo de poder convertirse en la nueva dueña del cinturón de la división peso mosca, que se dará en la batalla coestelar del UFC 231.

El pasado mes de septiembre, el presidente de UFC Dana White decidió despojar del cinturón a la peleadora Nicco Montaño tras negarse a pelear frente a Valentina Shevchenko, kirguisa que representa al Perú en el UFC, por un presunto malestar en el mismo día del evento UFC 228.

Por este motivo, UFC decidió darle una nueva oportunidad a Valentina Shevchenko para pelear por este cinturón y así lo hará ante una vieja conocida, la polaca Joanna Jedrzejczyk. La 'Bala' conoce perfectamente todas las habilidades de su rival pues ya la derrotó en tres ocasiones bajo la modalidad del arte marcial Muay Thai en los años 2006, 2007 y 2008.

El UFC 231 marcará el cuarto capítulo del clásico entre Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk, pero esta vez será la primera vez que ambas luchen con reglas de MMA (Artes Marciales Mixtas). Junto a la retirada Ronda Rousey, la polaca ha sido una de las mejores representantes de la rama femenina en el UFC hasta que fue derrotada por Rose Namajunas.

Para este evento en Canadá, Valentina Shevchenko tuvo un entrenamiento especial a lado de la brasileña Cris Cyborg; mientras que Joanna Jedrzejczyk lo hizo con Amanda Nunes, compatriota de Cyborg. Sin duda, el combate promete ser uno de los mejor del 2018 en el UFC.

"Yo se cual será el resultado. De ninguna manera dejaré esta ciudad sin el cinturón", dijo Valentina Shevchenko.

"Luego de mi victoria, probaré que soy la mejor de todos los tiempos dentro de esta disciplina", aseguró Joanna Jedrzejczyk.

DATO

Cabe recordar que Antonina Shevchenko, hermana de Valentina, hizo su debut recientemente en UFC con una notable victoria sobre la surcoreana Ji Yeon Kim. La 'Pantera' también pelea en la categoría peso mosca.

PESAJES: Valentina Shevchenko (123.5) vs. Joanna Jedrzejczyk 123.75)

CARTELERA DEL UFC 231 MAIN CARD (FOX ACTION): VALENTINA SHEVCHENKO VS. JOANNA JEDRZEJCZYK

Peso pluma: Max Holloway (C) vs. Brian Ortega

Peso mosca: Valentina Shevchenko vs. Joanna Jedrzejczyk

Peso wélter: Alex Oliveira vs. Gunnar Nelson

Peso semipesado: Jimi Manuwa vs. Thiago Santos

Peso pluma: Hakeem Dawodu vs. Kyle Bockniak

CARTELERA DEL UFC 231 PRELIMINARES (FOX SPORTS 1): VALENTINA SHEVCHENKO VS. JOANNA JEDRZEJCZYK

Peso medio: Elias Theodorou vs. Eryk Anders

Peso mosca: Katlyn Chookagian vs. Jessica Eye

Peso ligero: Olivier Aubin-Mercier vs. Gilbert Burns

Peso paja: Claudia Gadelha vs. Nina Ansaroff

CARTELERA DEL UFC 231 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): SHEVCHENKO VS. JOANNA

Peso semipesado: Devin Clark vs. Aleksandar Rakic

Peso ligero: Carlos Diego Ferreira vs. Kyle Nelson

Peso wélter: Chad Laprise vs. Dhiego Lima

Peso gallo: Brad Katona vs. Matthew Lopez

