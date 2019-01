Ronda Rousey: "Es mi vagina. Déjenme en paz"

La actual campeona femenina de RAW, Ronda Rousey, respondió de forma muy directa cuando le preguntaron acerca del rumor de dejar la WWE en abril para intentar quedar embarazada.

La conocida periodista de ESPN Ramona Shelburne le consultó a la luchadora y publicó dicha respuesta en su cuenta de Twitter, generando reacciones diversas en los fanáticos de la lucha libre.

"Honestamente, no sé por qué cualquiera se siente una autoridad para hablar sobre los planes de mi útero. Es mi vagina, es mi vida... ¡Guárdate las especulaciones para ti! Dejadnos en paz a mí y a mis órganos reproductivos", fueron las palabras de Ronda Rousey.

About reports she’d leave WWE to start a family in April, @RondaRousey says, “I honestly don't know why [anyone] feels [they're] an authority to speak on plans for my uterus. It's my vagina, my life, keep the speculations to yourself. Leave me and my reproductive organs alone."