¿Deja la UFC? Cris 'Cyborg' estuvo en uno de los WWE Performance Center

¿Le seguirá los pasos a Ronda Rousey? Cris 'Cyborg' Justino se dejó ver en una de las principales instalaciones de entrenamiento de la WWE, con lo que las especulaciones respecto a un posible traspaso de la peleadora de UFC a esta compañía tomaron fuerza.

El periodista especializado en artes marciales mixtas Ariel Helwani fue quien hizo pública una foto de la popular 'Cyborg' en el WWE Performance Center de Orlando, Florida, aunque aún se desconoce el motivo por que estuvo allí.

It appears as though @criscyborg is at the WWE Performance Center today. pic.twitter.com/jzsssHmcOR

Al ser interrogada por el portal Fightful​ sobre su visita al Performance Center, Cyborg respondió: "¿Realmente puedes llamarla Royal Rumble si no tienes a la nación de Cyborg?".

In response to the photo of Cris Cyborg at the WWE Performance Center, she tells Fightful "Can you really call it a Royal Rumble if it didn’t have Cyborg Nation?"