Giro de Italia 2019 EN DIRECTO: francés Arnaud Demare se llevó la décima etapa

Giro de Italia 2019 | Fueron 145 km del tramo entre Ravena y Módena. A base de esfuerzo, y con caída incluida, el francés Arnaud Demare se impuso en la décima etapa.

Demare, en un esprint accidentado con caída en el último kilómetros, paró en crono en 3 horas 36 minutos y 7 segundos, precedió en la línea de meta al italiano Elia Viviani (Quick Step), que suma su tercer segundo puesto en este Giro.

El velocista francés, de 27 años, logra su primera etapa en 2019, también su primera victoria en un Giro.



La etapa de la Emilia Romaña, que ha unido la ciudad en la que está enterrado Dante Aligheri, autor de la Divina Comedia y considerado el padre de la literatura italiana, y la ciudad natal del fallecido tenor Luciano Pavarotti, resultó anodina, llana, sin apenas dificultad por el viento, con buen tiempo y unos 450 metros de pavé a falta de 1,5 km para la llegada.





Su principal interés radicó, primero, en la larga escapada protagonizada por el italiano Luca Covili (Bardini) y el japonés Sho Hatsuyama (Nipon Vini Fantini), que se escaparon apenas iniciada la etapa y concluyó a 29 km de la meta. Ambos, sin peligro en la clasificación general, pues el europeo era 110 a 40m 11s., y el asiático 162 (penúltimo) a 1 h.33'09", y llegaron a contar con una máxima ventaja de unos cuatro minutos. Y por supuesto, luego, en la llegada.



Una escapada controlada por un gran pelotón tranquilo, relajado, como se siguieran en la jornada de descanso vivida el lunes, pero que sabía que a poco que apretasen desbarataban la fuga.



La aventura del dúo se vino abajo a 29 km de la llegada. Y, a partir de ahí, se pusieron al mando los equipos de los velocistas para preparar la llegada a sus "balas".

Everything in 1 km! Watch now the arrival of #Giro 102 Stage 10 | Tutto in un chilometro! L'arrivo della tappa 10 del #Giro 102 | Tout en 1 km ! L'arrivée de la 10e étape du #Giro 102 | ¡Todo en un kilómetro! La llegada de la etapa 10 del #Giro 102 pic.twitter.com/oy2blictCK — Giro d'Italia (@giroditalia) 21 de mayo de 2019





Tan sólo, a 2,4 km de la meta, lo intentó el español Francisco Ventoso (CCC Team), que dio un fuerte demarraje, logró unos seis segundos de ventaja, afrontó en solitario los 450 metros de pavé, pero fue cazado por los velocistas a un kilómetros de la llegada.

Justo apenas bajo la pancarta del último kilómetro, la locura de la llegada, hizo que se produjera una caída en la cabeza del grupo, que afectó principalmente al alemán Pascal Ackermann (Bora), que cruzó minutos después la meta con el lateral derecho del pantalón roto y con claros rasguños.





En tanto, Demare había hecho suyo un potente esprint, que se le hizo muy largo a Caleb Ewan, que acabó cuarto, y donde Viviani fue el que más dura oposición puso al francés. Valerio Conti mantiene el liderato, con 1'50" de ventaja sobre Peters Nans (FRA/Ag2r La Mondiale).



Este miércoles se disputará la undécima etapa, entre Carpi y Novi Ligure, de 206 km. EFE

Clasificación de la 10ª etapa:

.1. Arnaud Demare (FRA/(Groupama-FDJ) 3h36'07

.2. Elia Viviani (ITA/Quick Step) m.t.

.3. Rudiger Selig (ALE/Bora-Hansgrohe) m.t.

.4. Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) m.t.

.5. Giacomo Nizzolo (ITA/Dimension Data) m.t.

.6. Davide Cimoli (ITA/Israel Cycling A.) m.t.

.7. Manuel Belletti (ITA/Androni Giocattoli) m.t.

.8. Giovanni Lonardi (ITA/Nippo Vini Fantini) m.t.

.9. Jasper De Buyst ALE/Lotto Saudal) a 02"

10. Jacopo Guarnieri (ITA/Groupama FDJ)) a 04"



.- Clasificación general:

.1. Valerio Conti (ITA/UAE Emirates) 39:45.10

.2. Nans Peters (FRA/AG2R) a 1:50

.3. Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) a 2:33

.4. José Rojas (ESP/Movistar) a 2:33

.5. Amaro Antunes (POR/CCC) a 2:34

.6. Fausto Masnada (ITA/Androni) a 2:36

.7. Andrey Amador (CRC/Movistar) a 2:39

.8. Valentin Madouas (FRA/Groupama) a 3:27

.9. Giovanni Carboni (ITA/Bardiani) a 3:30

10. Pello Bilbao (ESP/Astana) a 3:32

EFE

NOVENA ETAPA

(EFE). El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) dio un golpe de autoridad en el Giro de Italia al ganar este domingo la novena etapa, una cronoescalada de 34,8 kilómetros disputada entre Riccione y San Marino.

Roglic, que invirtió un tiempo de 51:52 minutos en completar el recorrido, aventajó con holgura al resto de máximos favoritos al triunfo final, entre los que salieron especialmente perjudicados el español Mikel Landa, que perdió 3:03 minutos, y el colombiano Miguel Ángel Lopez, que cedió 3:45.

Una sensacional actuación que, sin embargo, no sirvió al corredor esloveno para recuperar el jersey rosa que vistió durante las cinco primeras jornadas, que seguirá en posesión del italiano Valerio Conti (UAE Team Emirates) con una ventaja de 1:50 sobre Roglic

Clasificación de la etapa:

.1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) 51:52

.2. Victor Campenaerts (BEL/Lotto Soudal) a 11

.3. Bauke Mollema (NED/Trek Segafredo) a 1:00

.4. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain Merida) a 1:05

.5. Tanel Kangert (EST/Education First) a 1:10

.6. Chad Haga (USA/Sunweb) a 1:14

.7. Bob Jungels (LUX/Deceuninck) a 1:16

.8. Hugh John Carthy (GBR/Education First) a 1:30

.9. Pello Bilbao (ESP/Astana) a 1:43

10. Mattia Cattaneo (ITA/Androni) a 1:52



.- Clasificación general:

.1. Valerio Conti (ITA/UAE Emirates) 36:08.32

.2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) a 1:50

.3. Nans Peters (FRA/AG2R) a 2:21

.4. José Rojas (ESP/Movistar) a 2:33

.5. Fausto Masnada (ITA/Androni) a 2:36

.6. Andrey Amador (CRC/Movistar) a 2:39

.7. Amaro Antunes (POR/CCC) a 3:05

.9. Valentin Madouas (FRA/Groupama) a 3:27

.9. Giovanni Carboni (ITA/Bardiani) a 3:30

10. Pello Bilbao (ESP/Astana) a 3:32

QUINTA ETAPA

La quinta etapa del Giro de Italia 2019 ya tiene ganador. Se tratar del alemán, Pascal Ackermann quien ganó la disputada carrera entre Frascati y Terracina, de 140 kilómetros. El colombiano Fernando Gaviria se ubicó en el segundo lugar.

Ackermann siguió la rueda del colombiano Fernando Gaviria (UAE) en el esprint de Terracina y se impuso con autoridad, con un tiempo de 3h.27.05.



En la general sigue al frente Roglic con 35 segundos de ventaja sobre el británico Simon Yates (Mitchelton) y 39 respecto al italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), segundo y tercero respectivamente.



El holandés Tom Dumoulin se retiró en los primeros kilómetros debido a la lesión de rodilla producida en la caída de la jornada anterior.



Este jueves la sexta etapa ofrece otro maratón de kilómetros, esta vez 233 entre Cassino y San Giovanni Rotondo. EFE



Clasificaciones del Giro de Italia tras la quinta etapa.



- Clasificación de la etapa:

.1. Pascal Ackermann (ALE) Bora-Hansgrohe 3h:27:05

.2. Fernando Gaviria (COL) UAE Emirates m.t

.3. Arnaud Demare (FRA) Groupama-FDJ m.t

.4. Caleb Ewan (AUS) Lotto Soudal m.t

.5. Matteo Moschetti (ITA) Trek-Segafredo m.t

.6. Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data m.t

.7. Paolo Simion (ITA) Bardiani CSF m.t

.8. Jenthe Biermans (BEL) Katusha-Alpecin m.t

.9. Giovanni Lonardi (ITA) Nippo-Vini Fantini m.t

10. Manuel Belletti (ITA) Androni Giocattoli m.t



- Clasificación general:

.1. Primoz Roglic (SLO) Jumbo-Visma 19h:26:45

.2. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott a 35

.3. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain-Merida a 39

.4. Miguel Angel Lopez (COL) Astana a 44

.5. Diego Ulissi (ITA) UAE Emirates m.t

.6. Rafal Majka (POL) Bora-Hansgrohe a 49

.7. Bauke Mollema (HOL) Trek-Segafredo a 55

.8. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Merida a 56

.9. Bob Jungels (LUX) Deceuninck-QuickStep a 1:02

10. Davide Formolo (ITA) Bora-Hansgrohe a 1:06

11. Víctor de la Parta (ESP) CCC a 1.10

12. Peio Bilbao (ESP) Astana a 1.16

22. Mikel Landa (ESP) Movistar a 1.49. EFE

HOY sigue la quinta etapa del Giro de Italia 2019. Esperan más de tres horas de competencia donde el ecuatoriano Richard Carapaz, busca seguir haciendo historia en Europa. Serán cerca de 140 km de recorrido y puedes seguir las incidencias por la señal de Caracol TV en Colombia y el EN VIVO y MINUTO A MINUTO desde Líbero.pe.

🌧️😊 Sí, llueve en el #Giro un día más. Pero hoy la mojadura es más breve. Algo más de tres horas de carrera por delante. Ojalá sin incidentes 🙏



🧗‍♂️ Salida dura, con dos puertos no puntuables (Monte Compatri y Rocca di Papa) en los primeros 25 km. Luego, terreno más suave. pic.twitter.com/vQ9u02rZ3N — Movistar Team (@Movistar_Team) 15 de mayo de 2019

🇮🇹5️⃣ Vamos con la quinta jornada del #Giro. Mucho más breve que las anteriores (140 km) y con un final llano en Terracina. Para velocistas. pic.twitter.com/ZW4qQwBoqr — Movistar Team (@Movistar_Team) 15 de mayo de 2019

Cuarta etapa en la victoria en el giro para Richard Carapaz después de Montevergine di Mercosur el año pasado. Carapaz es el único atleta en Ecuador en ganar al Giro de Italia.

Seconda vittoria di tappa al Giro per @RichardCarapazM dopo Montevergine di Mercogliano dell’anno scorso. Carapaz è l’unico atleta dell’Ecuador 🇪🇨 ad aver vinto al #Giro. pic.twitter.com/k4kwZwlqt0 — Giro d'Italia (@giroditalia) 14 de mayo de 2019

“Yesterday was a bad day for me. Today I rode with a new mentality and set out to gain a few seconds. I knew there were fast riders with me. I made my effort 600m out and… well, it's very emotional for me!” #Giro pic.twitter.com/RgUPxrb7UV — Giro d'Italia (@giroditalia) 14 de mayo de 2019

#Giro: Muy bien agrupados nuestros chicos en cabeza de pelotón -con @pedrero_antonio y @h_carretero al mando de la fila- al comenzar la última hora de esta 4ª etapa. 40 km al final y 3'50" para los tres escapados. (📸 @bettiniphoto) pic.twitter.com/fO4e8ZKGwi — Movistar Team (@Movistar_Team) 14 de mayo de 2019

#Giro: Rematando @Andrey_Amador otro día de estupenda labor en favor de las referencias 'azules' para la general, ahora con @MikelLandaMeana tras su estela. 10 km a meta; pelotón compacto. pic.twitter.com/EgNJrDgxEC — Movistar Team (@Movistar_Team) 14 de mayo de 2019

#Giro: 13 ciclistas quedan en cabeza al comenzar el repecho final en Frascati; entre ellos, @RichardCarapazM y el líder Roglic. Tira GFC en dicha avanzadilla. 2 km al final. pic.twitter.com/GtQE2u3GlR — Movistar Team (@Movistar_Team) 14 de mayo de 2019

Qué genialidad de @RichardCarapazM. Pasó el corte de la montonera; lanzó su ataque por la etapa en los últimos 500 metros; y aguantó el empuje final de todo un Caleb Ewan (LTS) para llevarse su segunda victoria de etapa en una Gran Vuelta. ¡Triunfo para Movistar Team en el #Giro! pic.twitter.com/1P9lBtc04x — Movistar Team (@Movistar_Team) 14 de mayo de 2019

#Giro: Los equipos de los sprinters han cobrado definitiva responsabilidad al frente del grupo y BOH, UAD y DQT se esfuerzan en ir reduciendo diferencias con Maestri, Cima y Frapporti. -62 km, 5'40". (📸 @bettiniphoto) pic.twitter.com/OtqrlWtEvF — Movistar Team (@Movistar_Team) 14 de mayo de 2019

PREVIA

Una crono de 8 kilómetros pone en marcha este sábado en Bolonia la 102 edición del Giro de Italia 2019, una edición abierta al pronóstico en la que los nombres de Primoz Roglic, Tom Dumoulin, "Supermán" López, Simon Yates, Mikel Landa y Vincenzo Nibali serán los candidatos a suceder en el palmarés al británico Chris Froome, ausente en la cita.

Tres etapas contrarreloj, la primera y la última y una en medio, cinco etapas de alta montaña y siete finales en alto componen un menú de un recorrido clásico que termina el 2 de junio en Verona, en el que habrá opciones para todo tipo de corredor, si bien serán los escaladores los que disputen la maglia rosa.

Los resultados colocan el foco principal en el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), corredor ambicioso, tranquilo y completo que viene de ganar el Tour de los Emiratos, la Tirreno Adriático y Tour de Romandía, pero en ausencia de Froome, Geraint Thomas y del colombiano Egan Bernal, la lista de rivales directos no se queda corta.

Ganador de la Vuelta 2018, el británico Simon Yates (Mitchelton Scott) regresa al Giro con el aprendizaje del año pasado, cuando una hecatombe le hizo ceder ante Froome. Tiene una espina clavada y cree saber cómo sacársela. En la misma línea acude Tom Dumoulin (Sunweb), ganador en 2017 y centrado en el Giro como objetivo del año.

Supeditado al tiempo que se puede dejar en las 3 contrarrelojes, el colombiano Miguel Ángel "Supermán" López cuenta en el Astana con la ayuda de los españoles Ion Izagirre y Peio Bilbao para dar el salto de calidad tras sus terceros puestos en el Giro y Vuelta 2018- Y entre los grandes, por derecho propio, se encuentra el "Tiburón" italiano Vincenzo Nibali (Bahrein), con las tres grandes en su palmarés y 2 Giros incluidos. Un hombre tranquilo, ofensivo, que a sus 34 años aún quiere lanzar dentelladas de éxito.

El recorrido del Giro de Italia 2019 es atractivo y variado a través de sus 21 etapas, que completarán más de 3.500 kilómetros. Los 58 kilómetros de lucha contrarreloj y la montaña de la última semana serán las claves para la clasificación.

¿Cuáles son las fechas del Giro de Italia 2019?

1era etapa, 11 de mayo, Bolonia - Santuario de Nuestra Señora de San Luca (8,2 km de distancia)

2da etapa, 12 de mayo, Bolonia - Fucecchio (200 km de distancia)

3ra etapa, 13 de mayo, Vinci - Orbetello (219 km de distancia)

4ta etapa, 14 de mayo, Obertello - Frascati (228 km de distancia)

5ta etapa, 15 de mayo, Frascati - Terracina (140 km de distancia)

6ta etapa, 16 de mayo, Cassino - San Giovanni Rotondo (233 km de distancia)

7a etapa, 17 de mayo, Vasto - L'Aquila (180 km de distancia)

8ta etapa, 18 de mayo, Tortoreto Lido - Pésaro (235 km de distancia)

9na etapa, 19 de mayo, Riccione - San Marino

20 de mayo, Día de descanso

10ma etapa, 21 de mayo, Rávena - Módena (147 km de distancia)

11va etapa, 22 de mayo, Carpi - Novi Ligure (206 km de distancia)

12va etapa, 23 de mayo, Cuneo - Pinerolo (146 km de distancia)

13va etapa, 24 de mayo, Pinerolo - Ceresole Reale (188 km de distancia)

14va etapa, 25 de mayo, Saint-Vincent - Courmayeur (131 km de distancia)

15va etapa, 26 de mayo, Ivrea - Como (237 km de distancia)

27 de mayo, Día de descanso

16va etapa, 28 de mayo, Lovere - Ponte di Legno

17va etapa, 29 de mayo, Commezzadura - Rasun Anterselva (180 km de distancia)

18va etapa, 30 de mayo, Valdaora - Santa Maria di Sal (220 km de distancia)

19va etapa, 31 de mayo, Treviso - San Martino di Castrozza (151 km de distancia)

20va etapa, 1 de junio, Feltre - Croce d'Aune (193 km de distancia)

21va etapa, 2 de junio, Verona - Verona (15,6 km de distancia)

